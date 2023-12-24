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У Кременчуці в багатоповерхівці вибухнула граната: є постраждалий (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Кременчуці в багатоповерхівці вибухнула граната: є постраждалий (фото)
Наслідки вибуху гранати у багатоповерхівці в Кременчуці
фото: Нацполіція

Мешканця квартири, у який розірвався боєприпас, ушпиталено

Учора, 23 грудня, у квартирі багатоповерхівки в Кременчуці Полтавської області вибухнула граната. Одного мешканця будинку госпіталізовано. Про це повідомила Національна поліція в Полтавській області.

За даними правоохоронців, ввечері 23 грудня приблизно о 22:50 у квартирі багатоповерхового будинку в мікрорайоні Молодіжний вибухнув боєприпас. Розпочато досудове розслідування.

Від вибуху постраждав мешканець квартири 1968-го року народження. Також у помешканні перебувала жінка, але вона не постраждала.

«За однією з версій слідчих, боєприпас міг вибухнути через необережне поводження. Проведено першочергові слідчі дії. Вилучено уламки гранати, які буде скеровано на експертне дослідження», – додав начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ( незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що у Кропивницькому правоохоронці затримали чоловіка, який підірвав гранату.

До слова, на вечірці російської служби BBC у Ризі 23 грудня журналістам кинули під ноги навчальну гранату. 

Також повідомлялося, що 5 грудня на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 26 осіб. Депутат-підривник Сергій Батрин лишив передсмертну записку. Він зізнався, що готував теракт.

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Теги: вибух граната Полтавщина будинок Кременчук

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