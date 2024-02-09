Захисника, який два роки був у російському полоні, збила машина

Захисник перебував у російському полоні два роки

Юрія Галкіна, якого повернули до України під час обміну військовополонених, збив автомобіль. Подробиці повідомила в Instagram його донька Валерія.

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Чоловік, який два роки перебував в російському полоні, загинув від отриманих травм. Трагедія сталася 8 лютого.

«Сьогодні мого тата не стало…Його вбила не війна, ні куля, ні 2 роки в полоні…Він просто переходив дорогу і його збила машина. Я чекала твого дзвінка, як ти пообіцяв, але вже не дочекаюся», – повідомила Валерія.

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Юрій Галкін перебував у російському полоні два роки. Відомо, що він проживав у Покровську.

Донька повідомила, що Юрія Галкіна, якого повернули до України під час обміну військовополонених, збив автомобіль фото: скріншот

Нагадаємо, 31 січня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Україна повернула додому 207 своїх громадян.

До слова, людей, які були у попередньому списку на обмін, який мав відбутися 24 січня, але зірвався через трощу літака ІЛ-76, під час обміну 31 січня обміну не повернули.