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Захисника, який два роки був у російському полоні, збила машина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Захисника, який два роки був у російському полоні, збила машина
Юрій Галкін проживав у Покровську
фото: скріншот

Захисник перебував у російському полоні два роки

Юрія Галкіна, якого повернули до України під час обміну військовополонених, збив автомобіль. Подробиці повідомила в Instagram його донька Валерія.

Чоловік, який два роки перебував в російському полоні, загинув від отриманих травм. Трагедія сталася 8 лютого.

«Сьогодні мого тата не стало…Його вбила не війна, ні куля, ні 2 роки в полоні…Він просто переходив дорогу і його збила машина. Я чекала твого дзвінка, як ти пообіцяв, але вже не дочекаюся», – повідомила Валерія.

Юрій Галкін перебував у російському полоні два роки. Відомо, що він проживав у Покровську.

Донька повідомила, що Юрія Галкіна, якого повернули до України під час обміну військовополонених, збив автомобіль
Донька повідомила, що Юрія Галкіна, якого повернули до України під час обміну військовополонених, збив автомобіль
фото: скріншот

Нагадаємо,  31 січня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Україна повернула додому 207 своїх громадян.

До слова, людей, які були у попередньому списку на обмін, який мав відбутися 24 січня, але зірвався через трощу літака ІЛ-76, під час обміну 31 січня обміну не повернули.

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Теги: обмін полоненими ДТП військові смерть чоловік

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