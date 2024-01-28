Росіяни вбили останнього жителя одного з сіл на Сумщині

У будинок 60-річного чоловіка влучив снаряд

Армія Російської Федерації вбила останнього жителя села Степок в Сумської області. 60-річного Олександра Миколайовича виявили 24 січня. Син загиблого Руслан розповів «Суспільному», що снаряд влучив прямо в кімнату, де перебував його батько. Загибель цивільного в Степку підтвердили в Краснопільській селищній раді та СБУ.

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Населений пункт розташований недалеко від кордону з РФ поруч із гуманітарним переходом «Покровка-Колотилівка». За словами Руслана, його батько був останнім жителем села, адже інші люди евакуювалися.

Зруйнована кімната де загинув Олександр фото: suspilne.media

«У середу 24 січня мої друзі поїхали подивитися, батька відвідати. Так і побачили, що було пряме попадання. Я сам в шоці. Він не хотів виїжджати, там вже світла не було, били кожен день, ми йому генератор і акумулятор купили, і він там жив. Була у нього кобила, собака, кури. Снаряд потрапив прямо йому в кімнату, там кухню побило, сарай. Зараз чекаю маму і сестру, щоб поховати батька», – розповів чоловік.

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Собака загиблого Олександра біля руїн будинку фото: suspilne.media

При цьому секретар Краснопільської селищної ради Ірина Юхта повідомила, що точна дата загибелі чоловіка невідома.

«Інформація надійшла на цьому тижні. Це було пряме попадання в будинок. Орієнтовно загинув на минулих вихідних, можливо це був понеділок до кінця ще невідомо», – зазначила Юхта.

СБУ проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 27 січня, вранці ворожа розвідувально-диверсійна група жорстко і цинічно розстріляла брата та сестру з ХотінськоЇ громади Сумщини.

Нагадаємо, 10 січня у Чернігівській області російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла авто із цивільним чоловіком.