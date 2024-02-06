На Житомирщині поліція знайшла в будинку тіла сімох чоловіків (фото, відео)

Мешканці Вінниччини винаймали будинок для проживання на період роботи в одній з агрофірм

Зранку 6 лютого, в одному з сіл на Житомирщині в будинку, який знімали працівники однієї з агрофірм, виявили бездиханні тіла сімох осіб. Про це повідомила поліція Житомирської області.

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«6 лютого близько 9:00 до Бердичівського районного відділу поліції надійшло повідомлення від жителя села Великих Низгірців Семенівської громади про те, що в одному з будинків він виявив тіла чоловіків без ознак життя», – повідомили в поліції.

Житель села Великих Низгірців Семенівської громади виявив тіла чоловіків без ознак життя фото: zt.npu.gov.ua/Поліція Житомирської області

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що семеро мешканців Вінниччини 5 лютого після обіду приїхали до будинку, який вони винаймали для проживання на період роботи в одній з агрофірм.

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Вранці наступного дня до місцевого жителя звернулася дружина одного з чоловіків, який не виходив на зв'язок. Під час відвідування будинку було виявлено семеро чоловіків без ознак життя.

Будинок в якому проживали загиблі фото: zt.npu.gov.ua/Поліція Житомирської області

Попередня причина їхньої загибелі – отруєння чадним газом. На місці події проводили оперативні роботи поліцейські, працівники ДСНС, медики та газова служба.

«За попередніми даними, витік чадного газу відбувся через несправність газового опалення у приватному житловому будинку», – йдеться у повідомленні рятувальників.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».

До слова, на Житомирщині через пожежу в житловому будинку загинули троє дітей.