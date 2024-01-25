Біля міського кладовища на Львівщині вибухнула граната: є поранені

Правоохоронці закликають громадян не брати до рук предмети, які нагадують гранати, міни чи снаряди

Двоє людей дістали поранення внаслідок вибуху гранати в місті Червоноград у Львівській області. Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

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За даними поліції, повідомлення про вибух із постраждалими надійшло близько 6:30.

«Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження внаслідок вибуху отримали двоє мешканців райцентру віком 25 та 27 років – вони госпіталізовані», – йдеться в повідомленні.

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Обстеження місця події Фото: Національна поліція України

Попередньо, вибух стався біля міського кладовища внаслідок необережного поводження з ручною гранатою. Постраждалі стверджують, що вони знайшли гранату.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 264 (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Правоохоронці вкотре нагадують та закликають:

«Виявивши небезпечний чи підозрілий предмет, особливо – якщо він ззовні схожий на гранату, міну, артилерійський снаряд чи інший боєприпас, у жодному разі не розглядайте його зблизька, не беріть у руки та не переміщуйте. Негайно повідомте про знахідку на оперативну лінію 102 та постарайтесь огородити її, щоб не постраждали інші люди. Поводьтесь відповідально!», – додали правоохоронці.

Нагадаємо, днями на Закарпатті невідомий кинув гранату на подвір’я депутата облради.