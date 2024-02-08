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На Херсонщині правоохоронці знайшли двох загиблих в охопленому вогнем авто

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Херсонщині правоохоронці знайшли двох загиблих в охопленому вогнем авто
В авто міг влучити ворожий боєприпас
фото: ДСНС

Правоохоронці помітили авто неподалік міста Берислав

Після атаки на Херсонщину правоохоронці виявили в охопленому вогнем автомобілі тіла двох загиблих людей. Про це пише прокуратура Херсонської області.

Правоохоронці помітили авто 8 лютого приблизно о 16:00 на автодорозі неподалік міста Берислав. Ймовірно, у транспорт влучив дрон-камікадзе.

Автомобіль, у який, імовірно, влучив російський дрон
Автомобіль, у який, імовірно, влучив російський дрон
фото: Херсонська обласна прокуратура

Також у ДСНС повідомили, що, ймовірно, автомобіль загорівся через влучання ворожого боєприпасу.

Окрім того, до лікарні доставили 58-річного чоловіка, який зазнав травми внаслідок обстрілу Білозерської громади. В момент російської атаки чоловік намагався дістатися укриття.

Нагадаємо, 6 лютого увечері проєкт DeepState оприлюднив відео, на якому можна побачити, що українські захисники встановили прапор нашої країни у Кринках на лівому березі Херсонської області.

Спікерка Сил оборони «Півдня» України Наталія Гуменюк заявила, що встановлення українського прапора у селі Кринки на лівому березі Херсонської області, важливе як для бійців ЗСУ, так і для мирного населення.

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Теги: Херсонщина транспорт автомобіль

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