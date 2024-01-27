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Українець добровільно вступив до російської армії, воював проти ЗСУ та потрапив у полон

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українець добровільно вступив до російської армії, воював проти ЗСУ та потрапив у полон
Житель Донеччини воював у складі окупаційної армії
фото з відкритих джерел

Жителю Донеччини інкримінували державну зраду

У Донецькій області до 15 років позбавлення волі засудили громадянина України, який у серпні 2023 року добровільно вступив до окупаційних військ та воював проти ЗСУ. Згодом він потрапив до полону і його судили. Про це йдеться у вироку Дружківського районного суду Донецької області.

За даними суду, житель Донеччини у серпні 2023 року добровільно погодився воювати у складі окупаційних військ фейкової «ДНР». 30 вересня 2023 року він потрапив до полону ЗСУ.

Жителю Донеччини інкримінували державну зраду. На суді він провину не визнав, хоча зазначив, що справді воював у складі окупаційної армії, оскільки «йому бракувало грошей на проживання».

Адвокат бойовика наполягав, що чоловік вчинив не державну зраду, а є колаборантом.

Вирок суду
Вирок суду
фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Суд проаналізував докази та визнав чоловіка винним за  ч.2 ст.111 КК України та засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Раніше у Хмельницькій області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо вважав, що до 27 років його мобілізувати не можуть.

Нагадаємо, у Сумській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо йому не сподобався висновок військово-лікарської комісії. 

Також у Львівській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, оскільки його рідний брат уже на фронті.

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Теги: росія суд війна мобілізація чоловік

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