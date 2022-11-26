На Одещині бійці тероборони збили ракету з кулемета (фото)

Ракету збито з кулемета, який бійці називають «Дашка»

Бійці відкрили вогонь по ракеті з крупнокаліберного кулемета

Під час масованого обстрілу України 23 листопада одну із рociйських ракет С-300 збили двоє стрільців Сил територіальної оборони Збройних сил України. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Стрільці-зенітники роти вогневої підтримки 185-го окремого батальйону 122-ї бригади тероборони ЗСУ в Одеській області помітили в небі російську ракету і відкрили вогонь з крупнокаліберного кулемета ДШКМ. Цей кулемет бійці називають «Дашка», - розповіли в командуванні.

Вогонь був влучним: підбита ракета впала. Там і знайшли корпус ракети, прошитий кулями з ДШКМ.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.