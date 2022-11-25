Нардепи хочуть карати за поширення інформації про влучення ракет – законопроєкт

Дим від ракетного удару у Львові 18 квітня 2022 року, коли загинули семеро людей загинули, 11 – були поранені

Якщо раніше Генштабу повідомите про «прильоти», доведеться заплатити чималий штраф або відбути громадські чи виправні роботи

Група народних обранців пропонує карати громадян за поширення даних про «прильоти» російських ракет раніше, аніж цю інформацію дає Генштаб, Міноборони, СБУ чи інший провладний орган. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на законопроєкт №8218, зареєстрований у Раді 23 листопада.

Нардепи ініціювали внесення змін до вже діючої статті 114-2 Кримінального кодексу України. Зокрема, повністю змінити частину 1 цієї статті. Нині вона стосується винятково покарання за поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів територією України – за це передбачено позбавлення волі від трьох до п’яти років.

Водночас ініціатива авторів законопроєкту зводиться до того, щоб до кримінальної відповідальності притягувати громадян «за поширення інформації про вогневе ураження державою-агресором або іншими незаконними збройними формуваннями об’єктів критичної інфраструктури або будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держав них, комунальних підприємств, установ чи організацій на території України». Натомість поширення такої інформації буде дозволеною після її офіційного оприлюднення Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України чи Службою безпеки України, іншими уповноваженими державними органами або службовими особами.

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Отже, якщо хтось із громадян публічно поширить відомості про «прильоти» рашистських ракет раніше влади, доведеться заплатити штраф від 17 тис. грн до 51 тис. грн або відпрацювати громадські роботи від 200 до 240 годин, або виправні роботи до двох років.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що «запровадження кримінальної відповідальності за несанкціоноване поширення громадянами інформації про «прильоти» ракет, безпілотників та безпілотників-камікадзе, допоможе уникнути обізнаності противника про ЗСУ, негативного впливу на хід виконання завдань за призначенням у правовий режим воєнного стану та забезпечити ЗСУ, а також звичайних громадян України, інфраструктуру держави від коригування противником вогню та послідуючого ураження об’єктів, що знаходяться на території України».

Наразі законопроєкт направлено до парламентського комітету.

Нагадаємо, що в Україні триває 275-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.