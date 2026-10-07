На окупованій Херсонщині світло вмикають лише на 20-30 хвилин

Після 20-30 хвилин світло знову відключають на невизначений термін

Окупаційна адміністрація Херсонської області демонструє повну спроможність вирішити системну кризу в енергетиці. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, на тимчасово захоплених територіях електрику в окремих населених пунктах подають лише на 20-30 хвилин, після чого знову відключають на невизначений термін без жодних графіків чи орієнтирів щодо відновлення.

Відсутність стабільного електропостачання спричинила ланцюгову реакцію та паралізувала роботу водоканалів та опалювальної інфраструктури. Напередодні зимового періоду мешканці окупованого регіону опинилися на межі виживання в неопалюваних оселях та без доступу до базових комунальних послуг, що створює критичну загрозу для дітей, літніх людей та маломобільних громадян.

Як відомо, у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області російські військові відбирають у місцевих жителів продукти, які українські військові скидають дронами. За наявність такої допомоги окупанти звинувачують людей у співпраці із ЗСУ, а в громаді продовжують зникати місцеві жителі. Про це розповіла начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко.

Ситуація в Олешках залишається критичною. Раніше українські військові доставили до міста близько чотирьох тонн продовольства та медичних засобів, розподіливши вантаж на 100 визначених локацій. У місті, за даними української влади, залишаються близько двох тисяч людей, які потерпають від нестачі їжі, води та інших базових потреб.

Раніше «Главком» повідомляв про гуманітарну катастрофу в Олешках. За словами Тетяни Гасаненко, останнє повноцінне постачання продуктів до міста відбулося 26 травня, після чого ситуація з продовольством різко погіршилася.