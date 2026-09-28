Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Тіла валяються просто на вулицях». Ексголова Херсонської ОДА розповів про російський терор в окупованих Олешках

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Тіла валяються просто на вулицях». Ексголова Херсонської ОДА розповів про російський терор в окупованих Олешках
Козир наголосив, що домовитися про евакуаційний коридор або доставку гуманітарної допомоги до Олешок досі не вдалося
фото: скриншот з відео

Козир стверджує, що вже були звернення і до міжнародних журналістів, і до омбудсмана, і до Червоного Хреста

В окупованих Олешках на Херсонщині панує повне безвладдя, а місцеві жителі потерпають від російського терору, голоду та нестачі питної води. Про це заявив народний депутат від «Слуги народу», ексголова Херсонської ОДА (2020-2021 рр.) Сергій Козир в коментарі «Главкому».

«Там відсутнє будь-яке командування, навіть окупаційне військове. Ті ж російські військові просто кинуті напризволяще, у них немає забезпечення, продуктів харчування, і вони тероризують місцеве населення, виставляючи його як «живий щит». Замінували все, що тільки можна: під вікнами житлових будинків валяються протипіхотні міни «пелюстки». Запаси їжі та питної води за роки окупації вичерпалися повністю. Дійшло до того, що люди збирають дощову воду, а навесні спускали технічну воду з систем опалення, щоб використовувати її бодай для якихось побутових потреб і для пиття. Якщо в тилових містах біля будинків саджають квіти, то в Олешках – картоплю чи зелень, аби просто не вмерти з голоду. Дуже багато людей померли, і їхні тіла валяються просто на вулицях або в домівках», – зазначив нардеп.

Козир наголосив, що попри численні звернення до міжнародних журналістів, омбудсмана та Червоного Хреста, домовитися про евакуаційний коридор або доставку гуманітарної допомоги до Олешок досі не вдалося.

«Рішення зараз одне: Червоний Хрест та ООН мають нарешті втрутитися не на папері, а на ділі – примусити Росію дати людям можливість виїхати та забезпечити бодай мінімальні гуманітарні потреби тих, хто там залишається, – закликав нардеп. – Або нехай росіяни взагалі вийдуть звідти, повернуть наші землі, і ми самі забезпечимо своїх людей».

Нагадаємо, у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині триває гуманітарна катастрофа. Проблеми з доставкою продовольства до окупованого міста тривають уже кілька місяців. Нових поставок їжі до Олешок не було з травня, а спроба доставити продукти 1 вересня завершилася тим, що автомобілі натрапили на заміновану дорогу й на зворотному шляху потрапили під атаку дронів.

Втім, 27 вересня 2026 року до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині за допомогою безпілотників доставили близько чотирьох тонн продовольства. Продукти скинули одразу на 100 визначених локацій міста.

Раніше очільник українського МЗС Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту використати всі доступні механізми, щоб доставити гуманітарну допомогу до Олешок і забезпечити безпечну евакуацію тих, хто хоче виїхати. 

Читайте також:

Теги: війна Херсонщина Олешки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор Путін
Тактична ядерна зброя – останній козир Кремля чи зброя без воєнного сенсу?
28 серпня, 08:19
Росія буде бомбити, тиснути та вимагати територіальних поступок
Росія знову заговорила про мир. Говорити вже немає сенсу – час бити
14 вересня, 17:17
Особливість української моделі полягає у швидкості адаптації
Американський генерал назвав головну перевагу України у війні
28 серпня, 01:22
Київ після російської атаки
Третя світова війна вже триває: аналіз NYT
30 серпня, 02:11
В аеропортах Москви за останню добу затримали або скасували 77 рейсів
Турецькі авіакомпанії масово скасовують рейси до Росії після застереження України
2 вересня, 12:42
CIF заявили, що не варто недооцінювати можливості Кремля
Представник Вашингтона при НАТО зробив нову заяву про загрозу нападу Росії
3 вересня, 09:41
Розмова Путіна і Трампа тривала близько години
Путін відреагував на побоювання Європи щодо нападу Росії
8 вересня, 19:54
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 351 танк
Втрати ворога станом на 18 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
18 вересня, 06:51
Пожежа на складських комплексах мережі McDonald’s
Мережа McDonald’s зробила заяву після російського удару по її складах
25 вересня, 18:45

Події в Україні

ISW розкрив можливий план Путіна стосовно України на зиму
ISW розкрив можливий план Путіна стосовно України на зиму
Ворог ударив по двох районах Харкова: багато поранених, серед них діти (оновлено)
Ворог ударив по двох районах Харкова: багато поранених, серед них діти (оновлено)
Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2026 року
Україна готується до найгіршого сценарію з інтернетом – Корецький
Україна готується до найгіршого сценарію з інтернетом – Корецький
«Тіла валяються просто на вулицях». Ексголова Херсонської ОДА розповів про російський терор в окупованих Олешках
«Тіла валяються просто на вулицях». Ексголова Херсонської ОДА розповів про російський терор в окупованих Олешках
У Києві повітряна тривога триває понад дві години
У Києві повітряна тривога триває понад дві години

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua