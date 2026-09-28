«Тіла валяються просто на вулицях». Ексголова Херсонської ОДА розповів про російський терор в окупованих Олешках

Козир наголосив, що домовитися про евакуаційний коридор або доставку гуманітарної допомоги до Олешок досі не вдалося

Козир стверджує, що вже були звернення і до міжнародних журналістів, і до омбудсмана, і до Червоного Хреста

В окупованих Олешках на Херсонщині панує повне безвладдя, а місцеві жителі потерпають від російського терору, голоду та нестачі питної води. Про це заявив народний депутат від «Слуги народу», ексголова Херсонської ОДА (2020-2021 рр.) Сергій Козир в коментарі «Главкому».

«Там відсутнє будь-яке командування, навіть окупаційне військове. Ті ж російські військові просто кинуті напризволяще, у них немає забезпечення, продуктів харчування, і вони тероризують місцеве населення, виставляючи його як «живий щит». Замінували все, що тільки можна: під вікнами житлових будинків валяються протипіхотні міни «пелюстки». Запаси їжі та питної води за роки окупації вичерпалися повністю. Дійшло до того, що люди збирають дощову воду, а навесні спускали технічну воду з систем опалення, щоб використовувати її бодай для якихось побутових потреб і для пиття. Якщо в тилових містах біля будинків саджають квіти, то в Олешках – картоплю чи зелень, аби просто не вмерти з голоду. Дуже багато людей померли, і їхні тіла валяються просто на вулицях або в домівках», – зазначив нардеп.

Козир наголосив, що попри численні звернення до міжнародних журналістів, омбудсмана та Червоного Хреста, домовитися про евакуаційний коридор або доставку гуманітарної допомоги до Олешок досі не вдалося.

«Рішення зараз одне: Червоний Хрест та ООН мають нарешті втрутитися не на папері, а на ділі – примусити Росію дати людям можливість виїхати та забезпечити бодай мінімальні гуманітарні потреби тих, хто там залишається, – закликав нардеп. – Або нехай росіяни взагалі вийдуть звідти, повернуть наші землі, і ми самі забезпечимо своїх людей».

Нагадаємо, у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині триває гуманітарна катастрофа. Проблеми з доставкою продовольства до окупованого міста тривають уже кілька місяців. Нових поставок їжі до Олешок не було з травня, а спроба доставити продукти 1 вересня завершилася тим, що автомобілі натрапили на заміновану дорогу й на зворотному шляху потрапили під атаку дронів.

Втім, 27 вересня 2026 року до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині за допомогою безпілотників доставили близько чотирьох тонн продовольства. Продукти скинули одразу на 100 визначених локацій міста.

Раніше очільник українського МЗС Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту використати всі доступні механізми, щоб доставити гуманітарну допомогу до Олешок і забезпечити безпечну евакуацію тих, хто хоче виїхати.