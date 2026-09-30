Графіки відключень на Київщині: коли не буде світла 30 вересня 2026 року

Стабілізаційні відключення передбачені лише для двох черг

На Київщині 30 вересня за командою «Укренерго» запроваджено стабілізаційні відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Згідно з оприлюдненими графіками, для більшості черг електроенергія має бути протягом усього дня. Для черги 3.2 світло буде відсутнє з 18:00 до 20:30. Для черги 5.2 відключення заплановане з 20:30 до 24:00.

Для черг 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1 та 6.2 відключення на цей день не передбачені. Команда ДТЕК зазначила, що в разі змін графіки можуть бути скориговані, про що споживачів повідомлять додатково.

інфографіка: ДТЕК

інфографіка: ДТЕК

Нагадаємо, 30 вересня через наслідки російського обстрілу у Києві, Київській, Чернігівській та Житомирській областях запроваджували аварійні відключення електроенергії. «Укренерго» пояснювало, що обмеження застосували через перевантаження обладнання, а енергетики працювали над усуненням пошкоджень і стабілізацією енергосистеми.

Радник президента Сергій (Флеш) Бескрестнов також повідомив, що Росія вперше застосувала реактивний безпілотник із кумулятивно-ріжучим боєзарядом, призначеним для ураження високовольтних опор і металевих мостових конструкцій. За його словами, це може свідчити про підготовку ударів по важливих високовольтних лініях електропередач.

Міністр енергетики Денис Шмигаль раніше попередив, що українські спецслужби перехопили два російські документи з детальною стратегією атак на енергосистему України взимку. За його словами, росіяни визначили перелік цілей, а також кількість і види зброї, потрібні для їх ураження – від балістичних ракет до реактивних і звичайних дронів.

За даними Шмигаля, ворог готує комплексні удари по об'єктах тепло- та водопостачання, водовідведення, генерації та енергетичних інтерконекторах. Для Києва, Харкова, Одеси та інших великих міст розроблені окремі плани атак. Україна, своєю чергою, посилює захист енергооб’єктів і накопичує обладнання для швидкого відновлення.