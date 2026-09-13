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У Миколаєві через російський удар по енергооб'єкту виникли проблеми зі світлом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Миколаєві через російський удар по енергооб'єкту виникли проблеми зі світлом
У Миколаєві проблеми зі світлом після атаки РФ
фото з відкритих джерел

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаєва

Увечері 12 вересня російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Миколаєва. Про це повідомив виконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає «Главком».

Внаслідок ворожої атаки було частково знеструмлено декілька районів обласного центру. 

«Щойно безпекова ситуація дозволить розпочати роботи, енергетики приступлять до відновлення електропостачання», – написав Решетілов.

Як відомо, у ніч проти 12 вересня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну із застосуванням балістичних і крилатих ракет, керованих авіаційних ракет та 129 безпілотників. Основним напрямком удару стала Одеська область.

Росіяни застосували балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, запущені з Воронезької та Ростовської областей РФ, а також із тимчасово окупованого Криму. З акваторії Чорного моря ворог випустив вісім крилатих ракет морського базування «Калібр». Також противник атакував шістьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над Чорним морем.

Внаслідок масованої атаки РФ на Одещині постраждали понад 35 людей, серед них п'ятимісячна дитина. Шестеро постраждалих госпіталізовані. Російський удар повністю зруйнував верхні поверхи житлової багатоповерхівки, пошкодив сусідні будинки та газопровід. За іншою адресою пошкоджено ще три житлові будинки, один із яких повністю зруйнований.

Нагадаємо, уночі 1 вересня на Одещині Росія атакувала ударними БпЛА типу Shahed міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення «Орлівка», що на кордоні з Румунією. 

Зазначається, що внаслідок атаки влучання зафіксовано по будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі, які локалізували рятувальники.

Теги: Миколаїв відключення світла

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