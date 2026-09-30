Окупанти влаштували репресії через їжу від ЗСУ в Олешках

Якщо в місті знаходять їжу не російського виробництва, окупанти вимагають місцевих пояснити, звідки вона взялася

Росіяни відбирають у місцевих продукти, які українські військові доставляють дронами, та звинувачують людей у співпраці із ЗСУ

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області російські військові відбирають у місцевих жителів продукти, які українські військові скидають дронами. За наявність такої допомоги окупанти звинувачують людей у співпраці із ЗСУ, а в громаді продовжують зникати місцеві жителі. Про це розповіла начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко в коментарі «Укрінформу», передає «Главком».

За словами Гасаненко, українські військові вже не вперше доставляють продовольство до окупованих Олешок за допомогою безпілотників. Востаннє операція була найбільш масштабною – мешканцям передали близько чотирьох тонн продуктів.

«Це не один раз, коли українські військові скидали з дронів продукти людям у громаду, проте востаннє це була наймасштабніша доставка продуктів – 4 тонни. Звісно, хтось отримав пакунок, хтось кілька пакунків, комусь не вдалося отримати нічого. Щодо того, що росіяни забирають у людей продукти – це так», – сказала очільниця МВА.

Гасаненко зазначила, що окупанти звертають увагу на походження продуктів. Якщо в людей знаходять їжу не російського виробництва, вони вимагають пояснити, звідки вона взялася.

«Ще й відразу питання ставлять, якщо це продукти не російського виробництва: а звідки ти взяв їх? І кажуть: якщо вам скидають продукти ЗСУ, значить, ви з ними співпрацюєте», – розповіла чиновниця.

За її словами, російські військові використовують це як підставу для переслідування місцевих жителів. Водночас у громаді продовжують зникати люди, а іноді – цілі родини.

«Людей забирають, в нас сім'я зникла безслідно. Ми не знаємо, де вони, забрали на підвал – і все. Живі чи ні – невідомо», – сказала начальниця МВА.

Ситуація в Олешках залишається критичною. Раніше українські військові доставили до міста близько чотирьох тонн продовольства та медичних засобів, розподіливши вантаж на 100 визначених локацій. У місті, за даними української влади, залишаються близько двох тисяч людей, які потерпають від нестачі їжі, води та інших базових потреб.

Раніше «Главком» повідомляв про гуманітарну катастрофу в Олешках. За словами Тетяни Гасаненко, останнє повноцінне постачання продуктів до міста відбулося 26 травня, після чого ситуація з продовольством різко погіршилася.