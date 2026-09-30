Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти влаштували репресії через їжу від ЗСУ в Олешках

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти влаштували репресії через їжу від ЗСУ в Олешках
Якщо в місті знаходять їжу не російського виробництва, окупанти вимагають місцевих пояснити, звідки вона взялася
фото: Скриншот з відео, росЗМІ

Росіяни відбирають у місцевих продукти, які українські військові доставляють дронами, та звинувачують людей у співпраці із ЗСУ

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області російські військові відбирають у місцевих жителів продукти, які українські військові скидають дронами. За наявність такої допомоги окупанти звинувачують людей у співпраці із ЗСУ, а в громаді продовжують зникати місцеві жителі. Про це розповіла начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко в коментарі «Укрінформу», передає «Главком».

За словами Гасаненко, українські військові вже не вперше доставляють продовольство до окупованих Олешок за допомогою безпілотників. Востаннє операція була найбільш масштабною – мешканцям передали близько чотирьох тонн продуктів.

«Це не один раз, коли українські військові скидали з дронів продукти людям у громаду, проте востаннє це була наймасштабніша доставка продуктів – 4 тонни. Звісно, хтось отримав пакунок, хтось кілька пакунків, комусь не вдалося отримати нічого. Щодо того, що росіяни забирають у людей продукти – це так», – сказала очільниця МВА.

Гасаненко зазначила, що окупанти звертають увагу на походження продуктів. Якщо в людей знаходять їжу не російського виробництва, вони вимагають пояснити, звідки вона взялася.

«Ще й відразу питання ставлять, якщо це продукти не російського виробництва: а звідки ти взяв їх? І кажуть: якщо вам скидають продукти ЗСУ, значить, ви з ними співпрацюєте», – розповіла чиновниця.

За її словами, російські військові використовують це як підставу для переслідування місцевих жителів. Водночас у громаді продовжують зникати люди, а іноді – цілі родини.

«Людей забирають, в нас сім'я зникла безслідно. Ми не знаємо, де вони, забрали на підвал – і все. Живі чи ні – невідомо», – сказала начальниця МВА.

Ситуація в Олешках залишається критичною. Раніше українські військові доставили до міста близько чотирьох тонн продовольства та медичних засобів, розподіливши вантаж на 100 визначених локацій. У місті, за даними української влади, залишаються близько двох тисяч людей, які потерпають від нестачі їжі, води та інших базових потреб.

Раніше «Главком» повідомляв про гуманітарну катастрофу в Олешках. За словами Тетяни Гасаненко, останнє повноцінне постачання продуктів до міста відбулося 26 травня, після чого ситуація з продовольством різко погіршилася.

Читайте також:

Теги: Олешки ООН війна окуповані території окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атаки по енергетичній інфраструктурі створюють додаткові ризики для стабільності енергопостачання столиці країни-агресора
Москва готується до блекауту? Окупанти терміново укріплюють ТЕЦ (фото)
21 вересня, 15:08
Ситуація на фронті 17 вересня
207 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 вересня 2026
17 вересня, 22:20
Операція «Вівальді» очима військових
ЗСУ показали перші кадри операції «Вівальді»
16 вересня, 21:06
ЄС випробовуватиме військові розробки в Україні
Європарламент ухвалив оборонний пакет: яку роль отримала Україна
16 вересня, 20:13
Бюджет-2027: скільки Україна витратить на війну, соціалку та що попросить у партнерів
Бюджет-2027: скільки Україна витратить на війну, соціалку та що попросить у партнерів
16 вересня, 08:54
Уряд спільно з РНБО за дорученням президента вживає низку невідкладних заходів
Глава уряду анонсував пільгове кредитування для бізнесу, який постраждав від атак РФ
10 вересня, 20:19
Втрати ворога станом на 10 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 10 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
10 вересня, 06:54
Російський дрон влучив у багатоповерхівку Києва
Російська атака на Київ: кількість постраждалих зросла до дев'яти (оновлено)
3 вересня, 21:44
Тривогу було оголошено о 20:29
Повітряна тривога у Києві тривала майже дві години
30 серпня, 22:10

Події в Україні

В окупованому Севастополі ввели жорсткі обмеження електроенергії: світло дають на дві години
В окупованому Севастополі ввели жорсткі обмеження електроенергії: світло дають на дві години
Повітряні сили розкрили, скільки російських ракет вдалося збити вночі
Повітряні сили розкрили, скільки російських ракет вдалося збити вночі
Окупанти влаштували репресії через їжу від ЗСУ в Олешках
Окупанти влаштували репресії через їжу від ЗСУ в Олешках
Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2026 року
Втрати ворога станом на 30 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 30 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2026
80K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Вчора, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Вчора, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua