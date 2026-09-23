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Уряд спрямував додаткові кошти на відновлення та захист енергооб'єктів у двох регіонах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уряд спрямував додаткові кошти на відновлення та захист енергооб'єктів у двох регіонах
Корецький наголосив, що уряд спрямовує кошти на найбільш критичні потреби
фото: glavcom.ua

Корецький: Усі тендерні процедури повинні бути проведені оперативно, а роботи завершені якнайшвидше

Уряд спрямовує понад 157 млн грн із резервного фонду на відновлення та захист енергетичних об’єктів у двох прифронтових регіонах – Сумській та Херсонській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Зазначається, що 107 млн грн передбачені для Сумщини на відновлення енергетичного об’єкта, від якого залежить тепло для майже 160 тис. родин. Також ще 50 млн грн піде Херсонщині на додатковий захист восьми енергетичних об’єктів. Там облаштують інженерні конструкції та антидроновий захист критичного обладнання.

«Усі тендерні процедури повинні бути проведені оперативно, а роботи завершені якнайшвидше. В умовах обмеженого фінансового ресурсу уряд спрямовує кошти на найбільш критичні потреби, особливо у прифронтових регіонах», – наголосив прем'єр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Сергій Корецький зауважив, що Україна суттєво краще підготувалася до можливих російських атак на енергетичну інфраструктуру цієї зими, ніж торік. Водночас захистити всі об'єкти від ударів неможливо. 

Як повідомлялося, Україна готується до ймовірно найважчої зими за час повномасштабної війни. Серед найбільш вразливих до нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі міст опинилися Київ, Одеса та Кривий Ріг. 

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Теги: енергетика Херсонщина Сумщина Сергій Корецький

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