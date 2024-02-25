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На окупованих територіях Запорізької області почалися псевдовибори президента РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На окупованих територіях Запорізької області почалися псевдовибори президента РФ
Окупанти збираються фальсифікувати результати незаконних виборів президента РФ у Запорізькій області
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Протягом трьох тижнів у мешканців тимчасово захоплених територій загарбники незаконно збиратимуть голоси в підтримку Путіна

Сьогодні, 25 лютого, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області розпочалося «дострокове голосування» на незаконних виборах президента РФ. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

«Протягом трьох тижнів у мешканців тимчасово окупованих територій збиратимуть голоси в підтримку Путіна – члени «виборчкомів» зі скриньками та в супроводі озброєних силовиків прийдуть у кожен дім, зупинятимуть на вулицях, відвідають соціальні установи», – інформує українська влада.

В ОВА додали, що з 15 по 17 березня окупанти агітуватимуть українців іти на «виборчі дільниці», щоб виконати завдання від Кремля і місцевих окупаційних голів – зібрати підтримку диктатора Володимира Путіна на рівні 94%.

Результат цього «волевиявлення» не визнає жодна цивілізована країна світу, а участь в організації і проведенні псевдовиборів» на тимчасово окупованих територіях – кримінальний злочин, покарання за який сягає до 10 років позбавлення волі, нагадує українська влада.

Нагадаємо, що так звані «члени виборчих комісій РФ» роблять обхід людей на тимчасово окупованих територіях України. Вони збирають інформацію та агітують за участь у російських президентських виборах.

Як повідомлялося, напередодні Росія посилила тиск та активізувала заходи з імітації так званих «виборів» російського диктатора на окупованих територіях. Для цього Кремль відправив туди спецзагони.

Як відомо, у Росії президентські вибори призначені на 17 березня 2024 року. Ухвалені 2020 року поправки до російської конституції дозволяють чинному президентові Путіну висунутись на п'ятий термін.

Читайте також: Вибори в Росії. Чи визнає Захід їх легітимними?
Теги: окупанти вибори Запорізька область окупація

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