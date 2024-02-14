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Окупанти використовують радянську теорію глибокого бою: оцінка ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти використовують радянську теорію глибокого бою: оцінка ISW
фото: Reuters

Теорія глибокого бою передбачає взаємодію на різних фронтах і в глибині на рівнях тактичного та оперативного планування

Український військовий аналітик Костянтин Машовець заявив, що російські війська зараз намагаються відновити стратегію глибокого бою на полі бою, використовуючи радянські концепції, але поки що не можуть реалізувати її через сучасні можливості України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Машовець стверджує, що російські війська намагаються використовувати стратегію глибокого бою для оперативного планування та швидкого прориву українських оборонних ліній. Однак, за його словами, реалізація цієї стратегії ускладнена сучасними можливостями та тактиками України.

Теорія глибокого бою – це продукт радянського оперативного мистецтва, розроблений у 1920-1930-х роках, який був покликаний відновити маневр на полі бою після Першої світової війни. 

Теорія глибокого бою передбачає взаємодію на різних фронтах і в глибині на рівнях тактичного та оперативного планування, включаючи атаки на всі ешелони артилерією та повітряними ударами, а також атаки на тил противника. Ключовою частиною цієї стратегії є послідовне планування операцій, щоб запобігти відновленню оборонних позицій противника після прориву.

Теорія глибокого бою також передбачає, що успішне оперативне планування включає в себе послідовні плани операцій, щоб запобігти відновленню цілісних оборонних позицій противника після проникнення.

Ключові оперативні принципи теорії глибокого бою залишаються актуальними в сучасній війні, і російські військові могли б відновити маневр на полі бою і подолати українську оборону, якби вони змогли успішно планувати і здійснювати оперативно обґрунтовані дії. 

Українські війська також могли б використовувати теорію глибокого бою для відновлення маневру на полі бою на свою користь, якби їхні західні прихильники належним чином забезпечили їх ресурсами.

Машовець, однак, зазначив, що нинішні обмежені можливості російських військ, зокрема у веденні ефективного контрбатарейного вогню, ураженні цілей на оперативній глибині, приховуванні концентрації сил від противника та боротьбі з українським технологічним паритетом, заважають російським військам досягти ефекту несподіванки на оперативному рівні, необхідного для прориву українських ліній оборони і проведення глибоких операцій. 

Машовець заявив, що російське військове командування не в змозі впровадити певні технологічні інновації в оперативне планування, в тому числі дистанційне встановлення мін, широкомасштабні операції з використанням безпілотних літальних апаратів, командування і керування і зв'язок із застосуванням сучасних технологій. 

ISW додав, що нинішній український бойовий потенціал позбавляє російські сили можливості відновити маневр на полі бою на російських умовах. Проте він  значною мірою залежить від західної військової допомоги в ключових питаннях. Більшість з потрібної допомоги може надати лише США. 

Раніше повідомлялося, що російські загарбники можуть почати новий наступ з півночі, зокрема в районі Сумської області. 
 
 

Теги: фронт окупанти ЗСУ наступ військові

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