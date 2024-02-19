Напередодні «виборів президента» на окупованих територіях проводиться побудинковий обхід

Окупанти збирають інформацію та агітують за участь у російських президентських «виборах»

На окупованих територіях мешканців розпитують про те, чи будуть ті «голосувати», чи знають, коли «вибори»

Наразі так звані «члени виборчих комісій РФ» роблять обхід людей на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України. Вони збирають інформацію та агітують за участь у російських президентських «виборах». Про це інформує Центр національного спротиву.

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За інформацією Центру, вони ведуть незаконну аудіо- чи відеофіксацію розмови. Під запис розпитують мешканців про те, чи будуть ті «голосувати», чи знають, коли «вибори».

Головною причиною рейдів, які окупанти проводять на ТОТ заздалегідь до «виборів», стали зроблені висновки з проведення місцевого фейкового голосування у вересні 2023 року. Тоді мешканці тимчасово окупованих територій масово саботували псевдовибори: не відкривали двері. ігнорували відвідування дільниць тощо. Відтак окупанти вирішили провести рейди заздалегідь, аби зафіксувати будинки та квартири, де проживають люди.

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Центр національного спротиву зазначає. що кожен член так званої виборчої комісії – понесе відповідальність за організацію незаконних «виборів». Більше того така діяльність доволі загрозлива для здоров’я.

Нагадаємо, розвідка повідомила, навіщо Кремль відправив спецзагони на окуповані території України.

Раніше повідомлялось, що Росія розтягне вибори президента на окупованих територіях на три тижні. Дострокове голосування розпочнеться 25 лютого й триватиме до 17 березня.

Як відомо, у Росії президентські вибори призначили на 17 березня 2024 року. Ухвалені 2020 року поправки до російської конституції дозволяють чинному президентові Путіну висунутись на п'ятий термін.

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За даними розслідувань російських медіа, перед кремлівськими чиновниками поставлене завдання забезпечити президентові на цих «виборах» понад 80% голосів.

Зауважимо, Росія готує суттєві фальсифікації й залякування виборців на окупованих територіях – британська розвідка розкрила, як Путін хоче використати «вибори» на окупованій території.