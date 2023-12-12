Путін пояснив, що зробив з Конституцією, аби правити вічно

За словами Путіна, необхідність поправок до Конституції РФ була пов'язана з «ситуацією, що швидко змінюється, і всередині країни, і навколо неї»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що реформа Конституції РФ у 2020 році, внаслідок якої тиран обнулив свої терміни та отримав право залишатися при владі до 2036 року, була «необхідна». Про це сам Путін заявив на зустрічі із суддями Конституційного суду РФ, пише The Moscow Times.

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За словами Путіна, необхідність поправок до Конституції РФ була пов'язана з «новими умовами» і «ситуацією, що швидко змінюється, і всередині країни, і навколо неї».

«Вони (поправки – «Главком») були і є суттєвими, пов'язані з посиленням вектора, спрямованого на підтвердження наших традиційних цінностей, на історичну наступність поколінь», – заявив Путін на зустрічі.

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Цьогорічна Конституція, згідно з якою Путін зможе бути президентом шість термінів замість початкових «двох поспіль», за словами диктатора, «стабілізує державу».

Внаслідок конституційної реформи Путін, який уже обігнав за тривалістю правління президента Чилі Августа Піночета (17 років), верховного лідера Північної Кореї Кім Чен Іра (17 років), фашистського тирана Беніто Муссоліні та індонезійського диктатора Сухарто (20 років), зможе залишатися біля керма російської влади найдовше з часів імператриці Катерини II.

Зокрема, усього за час правління Путіна влада тричі змінювала Конституцію. 2008 року термін повноважень президента було збільшено з чотирьох до шести років, а депутатів Державної Думи – з чотирьох до п'яти років.

Нагадаємо, Рада Федерації Росії призначила вибори президента на 17 березня 2024 року.

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Також уряд Росії посилює контроль над російським інформаційним простором, ймовірно, готуючись до президентських виборів 2024 року.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін збирається балотуватися у президенти як самовисуванець, щоб підвищити авторитет «військового лідера». Тиран прагне провести кампанію, засновану на «гордості та впевненості та майбутньому».