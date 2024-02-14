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Ворог посилив інтенсивність точкових атак на прифронтові енергооб'єкти

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Ворог посилив інтенсивність точкових атак на прифронтові енергооб'єкти
Енергосистема України постійно зазнає обстрілів
фото: ДТЕК

Були нанесені удари по енергоінфраструктурі, що забезпечує значну частину вуглевидобутку

Ворог посилив інтенсивність ударів по прифронтових енергооб’єктах, – «Центр Разумкова» Окупанти обрали нову тактику обстрілу енергосистеми і днями вониобстріляли одну з прифронтових теплоелектростанцій, а також вдарили по вугільній інфраструктурі. Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко. 

«Ворог обрав нову тактику руйнації української інфраструктури. Зрозумівши, що у нього недостатньо можливостей зруйнувати енергетичну систему в цілому, рашисти посилили інтенсивність точкових дронових атак на прифронтові об'єкти енергетики», – написав він.

Зокрема, вчора після обстрілів ворога зупинила свою роботу одна із прифронтових ТЕС, що є критично важливою для життєзабезпечення регіону. Також були нанесені удари по енергоінфраструктурі, що забезпечує значну частину вуглевидобутку.

Окрім того, нещодавно дроновою атакою були пошкоджені енергетичні об'єкти Придніпров'я, що призвело до тимчасового знеструмлення міста Дніпро.

«Відповіддю на ці акти тероризму мають стати удари відплати та посилення антидронових елементів ППО у прифронтовій зоні», – наголосив Омельченко.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що енергосистема України постійно зазнає обстрілів, тому потрібно бути вдячними Силам Протиповітряної оборони, які збивають більшість ракет та дронів.

Теги: окупанти енергетика обстріл

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