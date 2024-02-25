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Окупанти просунулися на декількох напрямках: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти просунулися на декількох напрямках: аналіз ISW
Українські військові активно ведуть бої з окупантами
фото: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники нещодавно просунулися на захід від Авдіївки

Збройні сили України ведуть бої з окупантами на різних ділянках фронту. На тлі позиційних боїв російські війська просунулися поблизу Бахмута, у Ласточкиному та Роботиному. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військових

24 лютого тривали позиційні бої на північний схід від Куп’янська та в районі Кремінної, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. 

Російські сили нещодавно просунулися поблизу Бахмута на тлі позиційних боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 лютого, показують, що російські сили нещодавно просунулися на південь і південний схід від Богданівки. Позиційні бої тривали на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Російські сили нещодавно просунулися на захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 лютого, свідчать про те, що окупанти просунулися на південному сході Ласточкиного.

Окупанти просунулися на декількох напрямках: аналіз ISW фото 1

Російські джерела широко повторювали заяви про те, що російські війська захопили все Ласточкине, Сіверне і Степове. ISW не спостерігав візуального підтвердження нещодавніх досягнень росіян у Степовому чи Сіверному.

24 лютого на захід і південний захід від Донецька тривали позиційні бої. Російський блогер стверджував, що українські сили провели частково успішну контратаку біля Побєди, і висловив занепокоєння щодо стабільності російських позицій поблизу населеного пункту. Позиційні бої тривали поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

На ділянці кордону Донецько-Запорізької області тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на північ від Приютного, але ISW не знайшов візуального підтвердження цього твердження.

Російські війська нещодавно підтвердили наступ на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 лютого, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися в центрі Роботиного.

Українські та російські джерела заявляли, що 24 лютого на лівому березі Херсонської області в районі Кринок тривали позиційні бойові дії.

Нагадаємо, як повідомили аналітики проєкту DeepState, російські окупанти захопили село Ласточкине, розташоване поблизу Авдіївки.

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Теги: окупанти Генштаб наступ

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