На окуповану Луганщину приїжджають тисячі мігрантів з РФ та Середньої Азії

Мігранти сподіваються отримати нерухомість, яку поступово відбирають у тих, хто евакуювався

За останні два місяці на Луганщині зареєстрували понад сім тисяч мігрантів

У тимчасово окупованих районах Луганської області зростає кількість мігрантів з віддалених регіонів Росії, а також із країн Середньої Азії. Про це розповів очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

«У так званій «ЛНР» зростає кількість мігрантів. Лише за останні два місяці їх зареєстрували понад сім тисяч. Це – представники віддалених регіонів Росії і громадяни країн Середньої Азії, які не змогли облаштувати життя у РФ. Більша частина приїздить із родинами», – йдеться у повідомленні.

За словами Лисогора, мігранти сподіваються отримати нерухомість, яку на окупованій Луганщині поступово відбирають у тих, хто евакуювався.

Окрім того, керівник ОВА зазначив, що із Кремля окупаційній владі Луганщини дали завдання організувати підзвітні волонтерські організації у кожному місті та райцентрі. Тобто організувати добровольчий рух, який добровільно виконуватиме накази зверху.

Лисогор додав, що такі центри вже відкрито в Алчевську, Кадіївці, Довжанську. В інших населених пунктах так званої «ЛНР» в екстреному порядку наказано організувати рух «добробайтерів» до 1 серпня.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій частині Луганщини так звана місцева влада змінює законодавство, щоб передавати житло, яке вони визнали «безгосподарним», силовикам та мігрантам з Центральної Азії.

Зазначається, що було розглянуто внесення змін до місцевого «закону» за яким окупаційні адміністрації виявляють та привласнюють житло, що має ознаки «безхазяйного майна».