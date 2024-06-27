Головна Світ Політика
search button user button menu button

За скільки можна зламати паркан на кордоні з Білоруссю? Підрахунки міністра оборони Польщі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
За скільки можна зламати паркан на кордоні з Білоруссю? Підрахунки міністра оборони Польщі
Існуючий паркан на кордоні є неефективним засобом проти мігрантів
фото із відкритих джерел

У середньому білорусько-польський кордон штурмують по 200 незаконних мігрантів на день 

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш поскаржився депутатам сейму, що паркан на кордоні Польщі та Білорусії, на який було витрачено $400 млн, можна подолати лише за 25 секунд. Про це пише defence24.

Минулий уряд партії «Право і справедливість» витратив на будівництво металевого загородження близько $400 млн, проте, як заявив новий міністр від партії «Громадянська платформа», ефекту не було.

«Двадцять п'ять секунд достатньо на розсування прутів цього паркану. Для цього застосовуються домкрати», – сказав Владислав Косиняк-Камиш, уточнивши, що щоденно огорожу намагаються штурмувати в середньому до 200 нелегалів із Близького Сходу.

Косиняк-Камиш пропонує сейму видати законопроєкт, покликаний посилити заходи на кордоні. Зокрема, запровадити 60-кілометрову буферну зону навколо польського кордону. Незаконних мігрантів міністр кілька разів із трибуни назвав «ордами бандитів».

«Сьогодні ситуація на кордоні – це не спроба мігранта перетнути кордон з метою отримання притулку. Сьогодні ми маємо справу з ордами бандитів, які нападають на кордон та намагаються атакувати польських солдатів та офіцерів», – зазначив Косиняк-Камиш.

Згідно з наведеною ним статистикою, у 2023 році було зроблено 320 попереджувальних пострілів; у першому півріччі 2024 року – вже 1390. За аналогічний період часу було здійснено спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону відповідно 25 тис. та 20 тис. У зв'язку з цим міністр закликав сейм одноголосно ухвалити запропонований ним законопроєкт, «який забезпечить захист громадян та зміцнить обороноздатність країни».

Нагадаємо, Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю, щоб захистити ЄС від військових загроз з боку Москви.У листі до голови ЄС, який буде обговорюватися на саміті в Брюсселі, який розпочнеться в четвер, лідери чотирьох країн акцентують, що проєкту захисту 27 країн блоку з 450 мільйонами населення, також потрібна фінансова підтримка.

До слова, польська влада має намір виділити близько $375 млн на зміцнення загородження на кордоні з Білоруссю. Про це заявив  заступник міністра національної оборони країни Цезарій Томчик. За його словами, оновлення зробить стіну «непрохідною». 

Читайте також: Польща планує затопити частину кордону з Білоруссю
Теги: Польща міністр будівництво кордон Європейський союз Білорусь мігранти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Деякі водії, отримуючи законні підстави для виїзду за кордон, відмовляються повертатися через страх бути мобілізованим
Далекобійникам-ухилянтам, які кидають авто за кордоном, готують покарання: подробиці
28 травня, 10:28
Постанова підвищує імпортні тарифи на зернові, олійні та похідні продукти, а також на гранульований буряковий жом та сушений горох
Євросоюз схвалив підвищення мит на зерно з Росії та Білорусі
30 травня, 13:18
Затоплений Херсон після підриву росіянами Каховської ГЕС
Річниця катастрофи на Каховській ГЕС: хронологія великої біди і що тепер із територією
6 червня, 00:01
Підрозділ окупанта, за його словами, перетнув кордон України 10 травня на Харківщині
Чекав евакуації 21 день: прикордонники взяли у полон пораненого окупанта
5 червня, 18:19
Габріель Атталь розповів якою він бачить підтримку України
«Є простий спосіб зупинити цю війну»: прем'єр Франції відповів, чи надішле солдатів в Україну
6 червня, 13:01
Україна та Польща провели переговори у Києві з метою координації зусиль Польщі щодо всебічної підтримки та відновлення України
Спільне оборонне виробництво: Україна та Польща провели перемовини
19 червня, 20:35
На запитання, хто і як вирішує щодо бронювання того чи іншого медика, міністр зазначив, що саме керівник певного медзакладу подає відповідні списки
«Медики є військовозобов'язаними»: Ляшко прокоментував ситуацію з бронюванням лікарів
20 червня, 12:29
Активістів затримали через розпилення фарби. Як зазначили в поліції, їх підозрюють у пошкодженні старовинної пам’ятки
У Великій Британії активісти покрили Стоунгендж помаранчевою фарбою (відео)
19 червня, 21:59
Підсумкова таблиця групи D на Євро-2024: хто отримує путівки до плей-оф 
Підсумкова таблиця групи D на Євро-2024: хто отримує путівки до плей-оф 
25 червня, 23:11

Політика

Фінляндія планує змінити закон, аби конфісковувати квартири в росіян
Фінляндія планує змінити закон, аби конфісковувати квартири в росіян
За скільки можна зламати паркан на кордоні з Білоруссю? Підрахунки міністра оборони Польщі
За скільки можна зламати паркан на кордоні з Білоруссю? Підрахунки міністра оборони Польщі
Замах на вбивство Садикова: Казахстан відмовився видавати Україні нападника
Замах на вбивство Садикова: Казахстан відмовився видавати Україні нападника
Захисту недостатньо: Польща створює спецпідрозділ для охорони кордону від мігрантів
Захисту недостатньо: Польща створює спецпідрозділ для охорони кордону від мігрантів
ПАРЄ ухвалила резолюцію про довгострокову підтримку українських біженців
ПАРЄ ухвалила резолюцію про довгострокову підтримку українських біженців
Парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкти, що обмежують права ЛГБТ
Парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкти, що обмежують права ЛГБТ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Путін визнав, що ЗСУ успішно знищують військовий флот РФ
27K
Дівчина ексголови ОДА погрожувала детективам НАБУ кримінальною справою – подробиці
15K
Прогноз магнітних бур на три дні: чого очікувати від сонячної активності 27–29 червня
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
5923
Внутрішнє ядро Землі сповільнилося: вчені заявляють, що це вплине на тривалість днів
3813
Росія вигадала цинічний спосіб, щоб вигнати мігрантів із країни

Новини

Сили Оборони відкинули ворога біля Тернів – мапи DeepState
Сьогодні, 08:39
Чечня і Дагестан як фактори розвалу РФ: політолог окреслив перспективи масштабних бунтів
Сьогодні, 07:41
«Відновлювальні бригади» КНДР на Донбасі вже за місяць: огляд ISW щодо перспектив перекидання
Сьогодні, 06:11
Де в Україні найпомітніше зросли ціни на житло: аналітика НБУ
Сьогодні, 05:42
У Львові експонуватимуть бойову сокиру часів Київської Русі з інкрустацією у вигляді тризуба
Сьогодні, 05:12
Польща та країни Балтії закликали ЄС побудувати лінію оборони вздовж кордону з РФ
Сьогодні, 04:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua