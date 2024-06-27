За скільки можна зламати паркан на кордоні з Білоруссю? Підрахунки міністра оборони Польщі

У середньому білорусько-польський кордон штурмують по 200 незаконних мігрантів на день

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш поскаржився депутатам сейму, що паркан на кордоні Польщі та Білорусії, на який було витрачено $400 млн, можна подолати лише за 25 секунд. Про це пише defence24.

Минулий уряд партії «Право і справедливість» витратив на будівництво металевого загородження близько $400 млн, проте, як заявив новий міністр від партії «Громадянська платформа», ефекту не було.

«Двадцять п'ять секунд достатньо на розсування прутів цього паркану. Для цього застосовуються домкрати», – сказав Владислав Косиняк-Камиш, уточнивши, що щоденно огорожу намагаються штурмувати в середньому до 200 нелегалів із Близького Сходу.

Косиняк-Камиш пропонує сейму видати законопроєкт, покликаний посилити заходи на кордоні. Зокрема, запровадити 60-кілометрову буферну зону навколо польського кордону. Незаконних мігрантів міністр кілька разів із трибуни назвав «ордами бандитів».

«Сьогодні ситуація на кордоні – це не спроба мігранта перетнути кордон з метою отримання притулку. Сьогодні ми маємо справу з ордами бандитів, які нападають на кордон та намагаються атакувати польських солдатів та офіцерів», – зазначив Косиняк-Камиш.

Згідно з наведеною ним статистикою, у 2023 році було зроблено 320 попереджувальних пострілів; у першому півріччі 2024 року – вже 1390. За аналогічний період часу було здійснено спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону відповідно 25 тис. та 20 тис. У зв'язку з цим міністр закликав сейм одноголосно ухвалити запропонований ним законопроєкт, «який забезпечить захист громадян та зміцнить обороноздатність країни».

Нагадаємо, Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю, щоб захистити ЄС від військових загроз з боку Москви.У листі до голови ЄС, який буде обговорюватися на саміті в Брюсселі, який розпочнеться в четвер, лідери чотирьох країн акцентують, що проєкту захисту 27 країн блоку з 450 мільйонами населення, також потрібна фінансова підтримка.

До слова, польська влада має намір виділити близько $375 млн на зміцнення загородження на кордоні з Білоруссю. Про це заявив заступник міністра національної оборони країни Цезарій Томчик. За його словами, оновлення зробить стіну «непрохідною».