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Окупанти на Луганщині передаватимуть житло українців силовикам та мігрантам

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Окупанти на Луганщині передаватимуть житло українців силовикам та мігрантам
Окупанти практикують примусове виселення з населених пунктів, що наближені до лінії фронту
фото: Центр національного спротиву

Окупанти не визнають документи на право власності, що були оформлені відповідно до українського законодавства

На тимчасово окупованій частині Луганщини так звана місцева влада змінює законодавство, щоб передавати житло, яке вони визнали «безгосподарним», силовикам та мігрантам з Центральної Азії. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що цього тижня було розглянуто внесення змін до місцевого «закону» за яким окупаційні адміністрації виявляють та привласнюють житло, що має ознаки «безхазяйного майна».

Житло, яке окупанти визнали «безгосподарним», передаватимуть в першу чергу для службовців відомств силового блоку, працівникам соціальної сфери, а також громадянам, які втратили житло та стоять на обліку як такі, що потребують житлових приміщень. 

Окупанти практикують примусове виселення з населених пунктів, що наближені до лінії фронту задля використання цивільних будівель для розміщення військових. 

Російські окупаційні адміністрації виділяють таке житло і для цивільних службовців, яких завозять для роботи в окупаційних органах з РФ. А також такі квартири й будинки за низькими цінами продаються росіянам, що мають намір поселитися на ТОТ України. Кремль постійно стимулює таке переселення, оскільки бажає повністю русифікувати захоплені території.

Окупанти не визнають документи на право власності, що були оформлені відповідно до українського законодавства та вимагають їх переоформлення відповідно до російських законів. Власники нерухомості повинні спершу отримати російський паспорт, а опісля підтвердити право власності на майно. 

Нагадаємо, російські окупанти заявили, що впродовж 30 діб націоналізують житло луганчан, які не повернуться на окуповану території і не перереєструють нерухомість за законодавством РФ. Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Теги: окупанти паспорт документи житло майно влада Луганщина

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