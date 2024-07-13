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Карта бойових дій в Україні станом на 13 липня 2024 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 13 липня 2024 року
На Харківському напрямку ворог 11 разів атакував неподалік Глибокого, Вовчанська, Стариці та Липців
фото: Генштаб

На Торецькому напрямку ЗСУ відбили 19 атак противника

За добу російські загарбники завдали по території України 45 авіаційних ударів (зокрема 58 КАБів), використали для ураження 429 дронів-камікадзе. Здійснили 3408 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 липня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Збройні сили України продовжують протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України. Від початку доби відбулося 136 бойових зіткнень. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільшу активність ворог проявив сьогодні на Покровському напрямку. Усього, від початку доби, окупанти 40 разів намагалися вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Олександропіль, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Лозуватське, Сокіл, Яснобродівка, Воздвиженка та Карлівка. Наразі, 33 атаки ворога відбито, сім боєзіткнень тривають.

На Харківському напрямку

Ворог 11 разів атакував неподалік Глибокого, Вовчанська, Стариці та Липців. Всі спроби противника були безуспішні. За попередніми підрахунками на даний час агресор втратив за сьогодні 27 військових вбитими та 52 пораненими, також наші воїни зуміли знищити три артилерійські системи, засіб ППО «Панцир - С1», 38 БпЛА, п’ять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, а також пошкодити два танки, п’ять артсистем та автомобіль.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 липня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Ворог протягом дня шість разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки. Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. Три атаки противника вже успішно відбито Силами оборони. Бої продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 липня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 16 разів в районах Невського, Серебрянського лісу, Макіївки, Тернів та Торського. Ще точаться чотири боєзіткнення, всі інші – наші воїни зупинили. Втрати російських окупантів уточнюються.

На Сіверському напрямку

Ворог чотири рази продовж дня намагався прорвати нашу оборону в районах Білогорівки, Роздолівки та Виїмки. Бої тривають досі. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 липня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

ЗСУ відбивали 19 атак противника поблизу Торецька, Північного, Залізного, Нью-Йорка. 14 атак відбито, противник успіху не мав, тривають бої.

На Покровському напрямку

Усього, від початку доби, окупанти 40 разів намагалися вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Олександропіль, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Лозуватське, Сокіл, Яснобродівка, Воздвиженка та Карлівка. Наразі, 33 атаки ворога відбито, сім боєзіткнень тривають.

Наші оборонці вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника в глиб української території. Противник зазнає значних втрат – за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на напрямку 166 окупантів, 69 з них – безповоротно. Знищено БМП, ворожий автомобіль і три гармати. Ще три гармати окупантів значно пошкоджено.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 липня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Українські війська відбивали п'ять атак противника поблизу Водяного та Урожайного, досі триває два боєзіткнення.

На Курахівському напрямку

Ворог 17 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Парасковіївки та Костянтинівки. Успіху не мав.

Нагадаємо, триває 870-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб ЗСУ Україна війна росія окупанти окупація Харківщина Донеччина Луганщина Запоріжжя Херсонщина

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