Скандал у МЗС Німеччини: підлеглі Бербок отримали підозру у масштабному шахрайстві

Дипломати, з якими працювала Анналена Бербок підозрюються у шахрайстві із документами для мігрантів

Exxpress: За останні п'ять років тисячі людей, отримали дозвіл на в'їзд до Німеччини за підробними документами за ймовірного сприяння посадовців МЗС країни

Правоохоронні органи Німеччини розпочали розслідування щодо співробітників Міністерства закордонних справ країни, яке зараз очолює Анналена Бербок. Про це пише австрійське видання Exxpress.

За даними журналістів, дипломатів підозрюють у дозволі в'їзду до республіки мігрантам із підробленими документами.

Як зазначають автори публікації, «масштаб розслідування досить великий», оскільки за фіктивними чи неповними документами за останні п'ять років у ФРН в'їхали тисячі людей. Прокуратура Берліна та Котбуса вважає, що підлеглі керівника зовнішньополітичного відомства спеціально давали вказівки посольствам та консульствам схвалювати нелегальний в'їзд до країни.

Як зазначає видання, власниками цих недійсних документів були переважно сирійці, турки та афганці. Але підроблені дозволи на в’їзд також були виявлені у громадян африканських країн. Прокуратура Берліна підтвердила, що деяким посадовцям оголошено підозру і розслідування триває.

У зв'язку з тим, що справа досить масштабна, прокурор Берліна Карен Хойссер заявила, що до її завершення «ще далеко».

Раніше німецька міністерка Анналена Бербок закликала передати Україні далекобійну зброю, щоб вберегти Харків від російського наступу. За її словами, важливо відрізати російські маршрути постачання та надати Україні зброю, «яку можна буде використовувати на середніх та далеких дистанціях».