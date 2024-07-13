Співпрацювала з окупантами: засуджено ексчиновницю з Луганщини

За матеріалами СБУ до тривалого терміну за ґратами заочно засуджено колишню головну спеціалістку Луганської облдержадміністрації

За матеріалами СБУ до дев'яти з половиною років тюрми засуджено ексчиновницю з Луганщини, яка під час відпустки отримала «керівну посаду» і нагороду від окупантів. Про це повідомляє третє управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

«За матеріалами СБУ до тривалого терміну за ґратами заочно засуджено колишню головну спеціалістку Луганської облдержадміністрації, яка працевлаштувалася на керівну посаду у незаконному органі влади», – йдеться у повідомленні.

Після вторгнення РФ на Луганщину чиновниця, яка у той час перебувала у відпустці, приїхала до захопленого ворогом Новоайдару й запропонувала «новій владі» свої послуги.

Окупанти призначили колаборантку «заступником голови адміністрації Новоайдарського району ЛНР», а невдовзі ще й заохотили медаллю.

Зрадницю визнано винною за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України та заочно засуджено до 9, 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Наразі зловмисницю оголошено у розшук.

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