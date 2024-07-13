Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Співпрацювала з окупантами: засуджено ексчиновницю з Луганщини

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Співпрацювала з окупантами: засуджено ексчиновницю з Луганщини
Окупанти призначили зрадницю «заступником голови адміністрації Новоайдарського району ЛНР»
фото: СБУ

За матеріалами СБУ до тривалого терміну за ґратами заочно засуджено колишню головну спеціалістку Луганської облдержадміністрації

За матеріалами СБУ до дев'яти з половиною років тюрми засуджено ексчиновницю з Луганщини, яка під час відпустки отримала «керівну посаду» і нагороду від окупантів. Про це повідомляє третє управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

«За матеріалами СБУ до тривалого терміну за ґратами заочно засуджено колишню головну спеціалістку Луганської облдержадміністрації, яка працевлаштувалася на керівну посаду у незаконному органі влади», – йдеться у повідомленні.

Співпрацювала з окупантами: засуджено ексчиновницю з Луганщини фото 1

Після вторгнення РФ на Луганщину чиновниця, яка у той час перебувала у відпустці, приїхала до захопленого ворогом Новоайдару й запропонувала «новій владі» свої послуги.

Окупанти призначили колаборантку «заступником голови адміністрації Новоайдарського району ЛНР», а невдовзі ще й заохотили медаллю.

Зрадницю визнано винною за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України та заочно засуджено до 9, 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Наразі зловмисницю оголошено у розшук.

Нагадаємо, російського актора українського походження Віталія Гогунського не пустили до Грузії через те, що він палкий шанувальник Путіна. Чоловік народився в Україні, але будує кар'єру у Росії. Найбільше Віталій Гогунський відомий за роллю Кузі у серіалі «Універ». Про скандал, який трапився в аеропорту повідомляють грузинські ЗМІ.

До слова, народну артистку України Ружену Рубльову засуджено до 10 років ув’язнення за колабораціонізм. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Читайте також:

Теги: росія окупанти СБУ Луганщина війна Україна колабораціонізм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ніяких справжніх перемовни між Україною та РФ до суттєвих змін на фронті чи до виборів в США не буде
Переговори будуть вже скоро? Ні, і ось чому
7 липня, 17:00
22 червня 2024 року українські спеслужби митрополита Іонафана на кордоні з Білоруссю передали росіянам
Таємний обмін за участю Папи Римського, або Неймовірні пригоди митрополита Іонафана Війна і релігія
25 червня, 09:45
Путін видав нову порцію заяв про переговори між РФ та Україною
Путін вигадав нові нахабні умови миру (відео)
14 червня, 14:19
Іноземні фахівці в Росії стають рідкістю
З Росії уже втекла левова частина кваліфікованих іноземних фахівців – ЗМІ
17 червня, 09:45
Наразі до місця загибелі поштарки немає доступу через інтенсивні обстріли
Ворожий безпілотник влучив у пересувне відділення «Укрпошти»
21 червня, 22:00
Радники представили свою стратегію Трампу, і колишній президент відповів схвально
Радники Трампа представили план припинення війни РФ в Україні – Reuters
25 червня, 13:15
РФ скаржиться на атаку безпілотників у двох областях
РФ скаржиться на атаку безпілотників у двох областях
30 червня, 04:30
Новини про масований обстріл РФ не займали перші шпальта у світовій пресі
Вибори, а не «Охматдит»: що сьогодні розмістили світові ЗМІ на перших шпальтах
8 липня, 21:09
У 2026 році Сполучені Штати розпочнуть епізодичне розгортання далекобійних засобів ведення вогню в Німеччині
США планують розмістити в Німеччині далекобійну зброю: реакція Росії
11 липня, 17:55

Кримінал

Співпрацювала з окупантами: засуджено ексчиновницю з Луганщини
Співпрацювала з окупантами: засуджено ексчиновницю з Луганщини
СБУ спіймала на корупції одного з головних податківців Києва
СБУ спіймала на корупції одного з головних податківців Києва
До суду скерували справу директорки музею «Київська фортеця»
До суду скерували справу директорки музею «Київська фортеця»
Перед судом постане одна із найжорстокіших банд в Україні, яку знешкодила СБУ
Перед судом постане одна із найжорстокіших банд в Україні, яку знешкодила СБУ
Колишній одеський військком, який замість служби відпочивав на Сейшелах, постане перед судом
Колишній одеський військком, який замість служби відпочивав на Сейшелах, постане перед судом
Свідки Єгови мають узяти зброю і воювати! Сенсаційне рішення суду
Свідки Єгови мають узяти зброю і воювати! Сенсаційне рішення суду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Чи можна оновити дані в ТЦК після 16 липня без штрафу: відповідь нардепа
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
14K
Перший заступник директора НАБУ Углава пройшов поліграф: висновок дослідження
13K
Посол Залужний у новому образі вразив українців
11K
Слідчі Міжнародного кримінального суду відвідали «Охматдит» і зробили заяву
5885
Будівництво метро на Виноградар: переможцем тендеру стала компанія Максима Шкіля

Новини

Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
Вчора, 16:23
Фонд Ріната Ахметова передав лікарні «Охматдит» сучасні реанімобілі
Вчора, 14:27
Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
11 липня, 13:51
Угорщина пояснила, чого виступає проти вступу України до НАТО
11 липня, 13:44
Данія виділила кошти на виробництво САУ «Богдан»
11 липня, 12:28
РФ не братиме участі у другому Саміті миру – заступник Лаврова
11 липня, 12:11

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua