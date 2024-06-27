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Росія вигадала цинічний спосіб, щоб вигнати мігрантів із країни

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росія вигадала цинічний спосіб, щоб вигнати мігрантів із країни
Особи, які отримали російське громадянство, повинні стати на військовий облік та у разі потреби взяти участь у спеціальній військовій операції, заявив Бастрикін
фото з відкритих джерел

За словами Бастрикіна, слідчі «відловили» понад 30 тисяч мігрантів і 10 тисяч із них змусили вирушити на війну в Україну

Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив, що Росія вигадала «фішечку», за допомогою якої  країна-агресор буде позбавлятися від зайвих мігранів.

Так, за повідомленням Бастрикіна, учасниками війни проти України стали «близько 10 тисяч мігрантів, які отримали громадянство Росії». І саме відправлення мігрантів на війну Бастрикін назвав «фішечкою», за допомогою якої російська влада змусили мігрантів «потихеньку залишати Росію».

За його словами, слідчі «відловили» понад 30 тисяч мігрантів і 10 тисяч із них змусили вирушити на війну в Україну.

«Ми знайшли, знаєте, таку фішку, яка призвела до того, що мігранти стали потихеньку залишати Росію. У чому ця фішка полягає: ми стали реалізовувати положення Конституції та наших законів про те, що особи, які отримали громадянство, повинні стати на військовий облік та у разі потреби взяти участь у спеціальній військовій операції», – заявив Бастрикін на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі.

Нагадаємо, з початку 2023 року кількість росіян з посвідкою на постійне проживання (ВНП) у Туреччині скоротилася приблизно на третину. Про це пише Reuters. За інформацією агентства, в основному вони незадоволені фінансовими труднощами та проблемами з оформленням ВНП. Найчастіше росіяни вважають за краще виїжджати до Сербії та Чорногорії.

Також повідомлялося, що Російська Федерація продовжує рекламувати та вербувати іноземних громадян для вступу до лав російської армії для участі у бойових діях в Україні. Їх оправляють не у «спеціальні», а у звичайні підрозділи на фронті. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

До слова, Європейський Союз має вжити заходів, щоб допомогти Фінляндії зупинити приплив мігрантів із Росії. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС тісно співпрацює з країнами, звідки родом прибулі до Фінляндії мігранти, і погодилася з позицією Фінляндії.

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Теги: війна громадянство влада мігранти росія

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