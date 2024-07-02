На тимчасово окупованій Луганщині очікується продовольча криза

У Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному в людей немає грошей

У Кремінній на полицях магазинів стоять продукти, термін вживання яких сплинув

У Кремінній очікується продовольча криза, адже через тривалу відсутність світла не завозять продукти. Про це повідомляє очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

«Через щільні бої довкола міста та тривалу відсутність світла, сюди практично не завозять продовольчі товари, а ті, що є на полицях, – сумнівної якості, адже холодильники не працюють. Багато продуктів, строк вживання яких сплинув», – коментує ситуацію в Кремінній Лисогор.

Очільник Луганської ОВА зауважує, що не краща ситуація й у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному, які «також використовують для «утилізації» прострочених харчів, оскільки у людей немає ані грошей, ані вибору».

До слова, ризики продовольчої кризи в Європі посилюються на тлі природних катаклізмів, що почастішали, і погіршення відносин з низкою країн. Питання стоїть лише в тому, коли саме в регіоні почне не вистачати товарів.