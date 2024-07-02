Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На тимчасово окупованій Луганщині очікується продовольча криза

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На тимчасово окупованій Луганщині очікується продовольча криза
У Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному в людей немає грошей
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Кремінній на полицях магазинів стоять продукти, термін вживання яких сплинув

У Кремінній очікується продовольча криза, адже через тривалу відсутність світла не завозять продукти. Про це повідомляє очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

«Через щільні бої довкола міста та тривалу відсутність світла, сюди практично не завозять продовольчі товари, а ті, що є на полицях, – сумнівної якості, адже холодильники не працюють. Багато продуктів, строк вживання яких сплинув», – коментує ситуацію в Кремінній Лисогор.

Очільник Луганської ОВА зауважує, що не краща ситуація й у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному, які «також використовують для «утилізації» прострочених харчів, оскільки у людей немає ані грошей, ані вибору».

До слова, ризики продовольчої кризи в Європі посилюються на тлі природних катаклізмів, що почастішали, і погіршення відносин з низкою країн. Питання стоїть лише в тому, коли саме в регіоні почне не вистачати товарів.

Теги: продукти магазин гроші Луганщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через окупацію лівого берега Херсонщини аграрії почали масово вирощувати баштанні майже в усіх регіонах України
Розпочинається сезон кавунів. Глава Держспоживслужби пояснив небезпеку
27 червня, 16:59
Яна Хланта зникла зі співвласників ТОВ «Будінвест Інжиніринг» синхронно з відкриттям кримінального провадження НАБУ за статтями відмивання коштів на ремонті доріг
Дівчина ексголови ОДА погрожувала детективам НАБУ кримінальною справою – подробиці
27 червня, 11:01
Клопотенко визнав, що не подумав, як його слова можу сприйняти, зокрема жінки, які стали жертвами домашнього насильства
Клопотенко пояснив свої слова з інтерв'ю, що «хоче вкрасти та посадити в клітку дівчину»
25 червня, 11:08
У Сєвєродонецьку спеціалісти відділу росреєстру упродовж одного дня оформлюють по п’ять-шість об’єктів нерухомості
Окупанти погрожують упродовж 30 діб націоналізувати житло луганчан
25 червня, 07:58
Lеяким українцям не зарахують частину трудового стажу, потрібного для виходу на пенсію
Частина страхового стажу може не зарахуватися: кому це загрожує
22 червня, 08:53
Глава Мінфіну США пояснила долю заморожених активів Росії
Використання доходів від активів РФ. Очільниця Мінфіну США посперечалась із Путіним
17 червня, 07:47
На Харківському напрямку окупанти п’ять разів атакували в районі Вовчанська
Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2024 року
17 червня, 00:10
Мешканці Стамбула нарікають на економічрну ситуацію у Туреччині
Стамбул стає містом злиднів: 80% мешканців скаржаться на фінансову скруту
14 червня, 13:41
Запорізьку область залишили багато компаній, які сплачували сотні мільйонів гривень податків
Глава Запорізької області розказав про проблему, яка виникла у місцевого бізнесу з іноземними банками
2 червня, 10:00

Суспільство

Загинув на напрямку, де точаться найінтенсивніші бої. Згадаймо Миколу Ковтуна
Загинув на напрямку, де точаться найінтенсивніші бої. Згадаймо Миколу Ковтуна
На тимчасово окупованій Луганщині очікується продовольча криза
На тимчасово окупованій Луганщині очікується продовольча криза
Найважливіші свята Православної церкви України у липні: нові дати
Найважливіші свята Православної церкви України у липні: нові дати
Дощі і грози, подекуди сильна спека: прогноз погоди на 2 липня
Дощі і грози, подекуди сильна спека: прогноз погоди на 2 липня
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Скандально відомий «психолог» Спартак Суббота став захисником російської мови
Скандально відомий «психолог» Спартак Суббота став захисником російської мови

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
«Американці не мали досвіду, як захищати танки від дронів». Україна показала розробку для Abrams та Bradley
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
9849
Чи можна ставити сонячні панелі на фасаді багатоповерхівки? Роз'яснення експерта
6245
Низка смертей у метро. Соцмережі відреагували на петицію про захисні екрани на платформах
5812
Онлайн карта бойових дій в Україні на 02.07.2024: ситуація на фронті
2733
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:39
За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
30 червня, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
30 червня, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua