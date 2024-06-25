Окупанти погрожують упродовж 30 діб націоналізувати житло луганчан
Жителі Луганщини не встигають перереєструвати житло за вказаний окупантами термін
Російські окупанти заявили, що впродовж 30 діб націоналізують житло луганчан, які не повернуться на окуповану території і не перереєструють нерухомість за законодавством РФ. Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Окупанти створили такі умови, за яких навіть ті, хто наразі перебуває в містах та селах так званої «ЛНР», не встигають перереєструвати житло за вказаний термін.
«Так, у Сєвєродонецьку спеціалісти відділу росреєстру упродовж одного дня оформлюють лише по п’ять-шість об’єктів нерухомості. Черга просувається вкрай повільно. Попередній запис закритий», – зазначає Лисогор.
Нагадаємо, що 8 червня з'явилася інформація, що окупаційна влада Криму планує націоналізувати майно української співачки Джамали, розташоване на півострові. Також, за даними пропагандистських ресурсів, у цьому списку опинився колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк та українські нардепи, яким належить нерухомість у Ялті. Зокрема, йдеться про парк-готель «Порто Маре», Ялтинську кіностудію та готель «Брістоль».
Однак інформація про націоналізацію активів колишнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка у Криму не відповідає дійсності і є брехнею. Про це політик повідомив у Facebook.
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