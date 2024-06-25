Окупанти погрожують упродовж 30 діб націоналізувати житло луганчан

У Сєвєродонецьку спеціалісти відділу росреєстру упродовж одного дня оформлюють по п’ять-шість об’єктів нерухомості

Жителі Луганщини не встигають перереєструвати житло за вказаний окупантами термін

Російські окупанти заявили, що впродовж 30 діб націоналізують житло луганчан, які не повернуться на окуповану території і не перереєструють нерухомість за законодавством РФ. Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Окупанти створили такі умови, за яких навіть ті, хто наразі перебуває в містах та селах так званої «ЛНР», не встигають перереєструвати житло за вказаний термін.

«Так, у Сєвєродонецьку спеціалісти відділу росреєстру упродовж одного дня оформлюють лише по п’ять-шість об’єктів нерухомості. Черга просувається вкрай повільно. Попередній запис закритий», – зазначає Лисогор.

Нагадаємо, що 8 червня з'явилася інформація, що окупаційна влада Криму планує націоналізувати майно української співачки Джамали, розташоване на півострові. Також, за даними пропагандистських ресурсів, у цьому списку опинився колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк та українські нардепи, яким належить нерухомість у Ялті. Зокрема, йдеться про парк-готель «Порто Маре», Ялтинську кіностудію та готель «Брістоль».

Однак інформація про націоналізацію активів колишнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка у Криму не відповідає дійсності і є брехнею. Про це політик повідомив у Facebook.