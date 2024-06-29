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Генштаб повідомив, на якому напрямку просуваються російські війська

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Генштаб повідомив, на якому напрямку просуваються російські війська
Продовжують активні дії російські загарбники на Лиманському напрямку
фото: Генштаб

На Харківському напрямку від опівночі відбулося вісім бойових зіткнень у районі Вовчанська

Наразі ворог продовжує застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках. Українські захисники тримають оборону. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини  із фронту

З початку доби по всій лінії фронту на цей час відбулося 78 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку

Тиск російських окупантів не зменшується. Ворог шукає шляхи аби витіснити наші підрозділи із зайнятих позицій. Водночас противник, не так активно, але наростив кількість атак на майже всій лінії фронту. Залучає авіацію – за поточну добу скинув уже 37 керованих авіабомб. Для виснаження наступального потенціалу ворога українські воїни вживають необхідних заходів.

Від артилерійських обстрілів з території російської федерації продовжує потерпати прикордоння України у Чернігівській та Сумській областях. Сьогодні терористи підступно били по районах населених пунктів Рясне, Есмань та Суходіл.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбивали три атаки противника. Дві з них, біля Стельмахівки та Синьківки, ще тривають. Продовжують активні дії російські загарбники на Лиманському напрямку. Загальна кількість бойових зіткнень тут зросла до шести. Бої точаться у чотирьох локаціях неподалік Торського і Невського.

На Краматорському напрямку

Російські війська намагаються просунутись уперед в районах Часового Яру і Калинівки. Шість із восьми сьогоднішніх боєзіткнень ще тривають.

На Торецькому напрямку

Кількість штурмів окупантів збільшилась до восьми. У цей час противник атакує в районах Торецька, Північного, Південного та Нью-Йорка. Активно працює ворожа авіація – п’ятьма КАБами російські загарбники бомбардували місто Торецьк.

Покровському напрямку

Від початку доби підрозділи Сил оборони вже відбили 12 штурмових дій окупантів. Ще десять – тривають. Противник продовжує атаки біля Яснобродівки, у трьох локаціях неподалік села Воздвиженка, також по два боєзіткнення продовжуються у районах Новоолександрівки, Прогреса і Новоселівки Першої. Противник зазнає втрат внаслідок комплексного вогневого ураження, яке ведуть наші підрозділи. Авіація РФ била НАРами по району Олександрополя і скинула по авіабомбі біля Воздвиженки та Іванівки.

Нагадаємо, що 29 червня окупанти вдарили по м. Дергачі Харківського району. В результаті пошкодження отримали двоє людей. Ворожі удари прийшлися по приватних і багатоквартирних будинках, а також по цивільному підприємству.

До слова, сьогодні також росіяни атакували один з обʼєктів критичної інфраструктури у Запорізькому районі.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 29 червня 2024 року
Теги: росія Україна Харківщина Херсонщина Донеччина Генштаб війна Луганщина ЗСУ окупанти Запорізька область

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