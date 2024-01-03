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На півдні ЗСУ знищили російський новітній радар за $250 млн (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На півдні ЗСУ знищили російський новітній радар за $250 млн (відео)
Російська радіолокаційна станція 1К148 «Ястреб-АВ»
фото з відкритих джерел

Армія РФ лише буквально на днях почала використовувати новітню контрбатарейну РЛС проти України

На Херсонщині українські воїни знищили російську новітню контрбатарейну радіолокаційну станцію 1К148 «Ястреб-АВ». Про це повідомили Сили оборони півдня України.

«Сили оборони півдня України мінуснули $250 млн... у росіян. Взяли, так би мовити, «натурою» - на Херсонщині влучно знищено контрбатарейну РЛС «Ястреб-АВ», – йдеться в повідомленні.

Радіолокаційна станція була знищена із M142 HIMARS, повідомляє Defense Express. Аналітики звернули увагу на важливу деталь: реактивна артилерія ЗСУ знищила новітню контрбатарейну РЛС ворога, про яку армія РФ лише буквально на днях заявила, що почала використовувати в зоні бойових дій проти України.

«Перша презентація російської контрбатарейної РЛС 1К148 «Ястреб-АВ» відбулась лише в 2022 році, під час пропагандистського форуму «Армия-2022». Вперше про роботу російського ВПК над цією контрбатарейною станцією стало відомо орієнтовно в 2021 році, завершення випробувань датується початком того ж 2022 року. Цікаво, що точні характеристики 1К148 «Ястреб-АВ» у відкритому доступі відсутні. Відомо хіба що те, що для цієї РЛС як шасі використовується чотиривісне БАЗ-6910-025, і що ця станція начебто здатна «в автоматичному режимі відслідковувати траекторію польоту снарядів». В даному контексті особливо показовим виглядає той факт, що для знищення «Ястреб-АВ» було використано саме M142 HIMARS. Це може свідчити зокрема, що ця новітня російська контрабатарейна РЛС не здатна відслідковувати ті самі GMLRS», – зазначили аналітики.

Нагадаємо, триває 679-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Херсонської області та відбивають атаки росіян в районі Кринок.

Теги: окупанти ЗСУ війна

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