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Удар по Новогродівці: через чотири дні після удару знайдено тіло дитини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Удар по Новогродівці: через чотири дні після удару знайдено тіло дитини
У ніч на 30 листопада РФ завдала ракетного удару по Новогродівці
фото: glavcom.ua

Кількість жертв ворожого обстрілу у ніч 29 листопада по Покровському району зросла до трьох

Під завалами будинку у Новогродівці на Донеччині знайшли тіло восьмирічної дівчинки, у квартирі якої розірвалася ракета. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«У Новогродівці на місці частково зруйнованого трьох поверхового житлового будинку виявлено тіло дитини», – йдеться в повідомленні.

Удар по Новогродівці: через чотири дні після удару знайдено тіло дитини фото 1

Таким чином, кількість жертв ворожого обстрілу у ніч 29 листопада по Покровському району зросла до трьох.

На місці працюють рятувальники, представники Національної поліції, у тому числі кінологічна служба, а також комунальні служби. Пошукові роботи тривають.

Нагадаємо, 30 листопада російські загарбники влаштували масований ракетний обстріл Донеччини. Одна з випущених ракет С-300 влучила у багатоквартирний будинок у місті Новогродівка. Із-під завалів вже дістали двох загиблих чоловіків, ще п’ятеро потерпілих перебувають у лікарні – переважно у стані середньої тяжкості, проте їхньому життю нічого не загрожує.

Теги: Донеччина війна окупанти

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