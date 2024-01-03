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ЗСУ ведуть запеклі бої з окупантами на кількох напрямках: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ ведуть запеклі бої з окупантами на кількох напрямках: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Українські військові відбили всі атаки росіян на лівому березі Херсонської області

ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Херсонської області та відбивають атаки росіян в районі Кринок. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Геолокаційні кадри, опубліковані 2 січня, показали, що російські війська просунулися на захід від Кармазинівки (11 км на південний захід від Сватового) і Площанки (15 км на північний захід від Кремінної).

Російські та українські сили також вели позиційні бойові дії 1 і 2 січня на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки та на схід від Петропавлівки; на південний захід від Сватового поблизу Макіївки; на захід від Кремінної біля Тернів і Торського; і на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісу.

Українські війська, ймовірно, завдали удару по району зосередження добровольчого загону БАРС-16 «Кубань» (резервної бойової армії РФ) в окупованому Лисичанську Луганської області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 і 2 січня, свідчать, що російські війська просунулися на північну та східну околиці Богданівки (на північний захід від Бахмута).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 31 грудня, показують, що війська РФ просунулися на північ від Курдюмівки (на південний захід від Бахмута).

Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали на північний захід від Бахмута в районі Богданівки та Хромового та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївського коксохімічного заводу; біля Степового; поблизу промзони; і біля Первомайського та Невельського.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 грудня та 1 січня, показують, що російські війська раніше незначно просунулися на північно-східну околицю Новомихайлівки (на південний захід від Донецька). Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали поблизу Мар’їнки, Новомихайлівки та Побєди і в напрямку Парасковіївки.

Російсько-українські війська продовжували позиційні бої в районі кордону Донецько-Запорізької областей 1 і 2 січня, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Українські та російські джерела заявили 1 і 2 січня, що позиційні бої тривали на захід і південь від Роботиного, а також поблизу Вербового і Новофедорівки.

Російський «воєнкор» заявив, що на заході Запорізької області погодні умови залишаються складними. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що частини російського 234-го десантно-штурмового полку (ВДВ) і 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади просувалися на захід від Роботиного з Копані.

1 і 2 січня тривали позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області, але підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. 1 січня українські сили відбили дещо збільшену кількість російських наземних атак поблизу Кринок.

Раніше повідомлялося, що у новорічну ніч тимчасово окупований Лисичанськ на Луганщині зазнав обстрілу. Під удар потрапило училище, де базувалися солдати РФ. 

Теги: військові ЗСУ наступ росіяни

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