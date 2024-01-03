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ЗСУ просунулися вперед на Запоріжжі – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ просунулися вперед на Запоріжжі – Генштаб
Сили оборони продовжують активними діями завдавати окупантам втрат
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 3 січня

Триває 679-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 3 січня.

Ворожі удари по Україні

За добу ворог завдав 89 ракетних та 72 авіаційних ударів, у тому числі дронами типу Shahed-136/131, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та понад 130 поранених цивільних, серед яких є діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових та багатоквартирних будинків, інша цивільна та промислова інфраструктура в Київській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.

Авіаційних ударів зазнали Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Авдіївка, Новомихайлівка, Георгіївка, Донецької області; Новоданилівка та Оріхів Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили шість атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили вісім атак противника поблизу Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. Південно-східніше Новобахмутівки наші захисники покращили тактичне положення.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області. В районі Вербового наші війська просунулися вперед, змусивши ворога покинути деякі позиції.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив дев’ять безуспішних штурмових дій.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три зенітно-ракетних комплекси, два пункти управління, артилерійську систему, радіолокаційну систему та склад паливно-мастильних матеріалів противника.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Херсонської області та відбивають атаки росіян в районі Кринок. 

Теги: Авдіївка Бахмут окупанти Запорізька область ЗСУ війна

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