Лукашенко почав погрожувати Україні через відмову вести переговори з РФ (відео)

Лукашенко заявив про «крах», якщо війна не закінчиться у 2024 році

Білоруський диктатор почав погрожувати Україні «крахом»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту до Росії заявив, що «буде крах», якщо війна не закінчиться у 2024 році. Про це заявив Лукашенко в Санкт-Петербурзі, якого цитує «Белта».

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Зокрема, журналісти запитали в Лукашенка, «чи є шанс, що вирішиться щодо України наступного року?». На що білоруський диктатор почав погрожувати Україні «крахом».

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«Думаю, що лише шанс. Будемо з ними якось щільніше працювати, щоб вони розуміли, що це єдиний шанс. Якщо вони ним не скористаються, буде взагалі крах... Тиск дуже сильний уже. Ви, напевно, по пресконференції Зеленського помітили, що він починає розуміти», – заявив диктатор.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову подався з робочим візитом до Росії.

Як повідомлялося, 9 грудня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпочав турне африканськими країнами.

До слова, у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що Кремль продовжує свою стратегічну повільну спробу поглинути Білорусь через структуру Союзної держави. Так, 29 листопада мінекономрозвитку Росії та мінекономіки Білорусі погодили новий пакет союзних інтеграційних заходів на 2024-2026 рр., спрямований на активізацію зусиль Кремля щодо поглинання Білорусі через Союзну державу.