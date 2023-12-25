Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лукашенко почав погрожувати Україні через відмову вести переговори з РФ (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Лукашенко почав погрожувати Україні через відмову вести переговори з РФ (відео)
Лукашенко заявив про «крах», якщо війна не закінчиться у 2024 році
фото: скріншот з відео

Білоруський диктатор почав погрожувати Україні «крахом»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту до Росії заявив, що «буде крах», якщо війна не закінчиться у 2024 році. Про це заявив Лукашенко в Санкт-Петербурзі, якого цитує «Белта».

Зокрема, журналісти запитали в Лукашенка, «чи є шанс, що вирішиться щодо України наступного року?». На що білоруський диктатор почав погрожувати Україні «крахом».

«Думаю, що лише шанс. Будемо з ними якось щільніше працювати, щоб вони розуміли, що це єдиний шанс. Якщо вони ним не скористаються, буде взагалі крах... Тиск дуже сильний уже. Ви, напевно, по пресконференції Зеленського помітили, що він починає розуміти», – заявив диктатор.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову подався з робочим візитом до Росії.

Як повідомлялося, 9 грудня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпочав турне африканськими країнами.

До слова, у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що Кремль продовжує свою стратегічну повільну спробу поглинути Білорусь через структуру Союзної держави. Так, 29 листопада мінекономрозвитку Росії та мінекономіки Білорусі погодили новий пакет союзних інтеграційних заходів на 2024-2026 рр., спрямований на активізацію зусиль Кремля щодо поглинання Білорусі через Союзну державу.

Теги: Олександр Лукашенко росія Білорусь війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Країна, на території якої триває війна – економічно і демографічно вигорає дотла
Довга війна. Що чекає на економіку країни?
2 грудня, 19:00
Країни ЄС досягли згоди щодо заборони на імпорт російського скрапленого газу
Країни ЄС досягли згоди щодо заборони на імпорт російського скрапленого газу
9 грудня, 04:28
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Блінкен пояснив, чому Росію необхідно зупинити в Україні
11 грудня, 02:20
Уночі над Одещиною збито десять ворожих дронів
Нічна дронова атака: на Одещині є влучання
2 грудня, 09:49
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна
На Одещині викрито псевдопредставників ТЦК, які вимагали по $20 тис. з ухилянтів
4 грудня, 14:27
Наслідки ворожих обстрілів в одному з лікувальних закладів Херсона
Ситуація в регіонах: атака дронів на Одещину та понад 80 ударів по Херсонщині
2 грудня, 10:19
ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник Су-24М в районі острова Зміїний
ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник Су-24М в районі острова Зміїний
5 грудня, 19:14
Внаслідок ракетної атаки є четверо постраждалих
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі
8 грудня, 09:04
Мер столиці зізнався: були плани погашення моїм братом частини заборгованості переді мною шляхом передачі компанії
Кличко задекларував частку в американській фірмі за чверть мільярда
13 грудня, 17:27

Політика

Лукашенко почав погрожувати Україні через відмову вести переговори з РФ (відео)
Лукашенко почав погрожувати Україні через відмову вести переговори з РФ (відео)
Ізраїль анонсував поглиблення бойових дій у Секторі Гази
Ізраїль анонсував поглиблення бойових дій у Секторі Гази
Навальний знайшовся через 20 днів після зникнення
Навальний знайшовся через 20 днів після зникнення
Протести проти президента у Сербії: очільник Белграда заговорив про «майданізацію»
Протести проти президента у Сербії: очільник Белграда заговорив про «майданізацію»
Росія знову «заарештувала» Буданова
Росія знову «заарештувала» Буданова
Лукашенко знову полетів до Путіна
Лукашенко знову полетів до Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Вітання з Різдвом: щирі побажання, листівки та вірші
67K
Марченко висловився про мобілізацію та назвав категорію чоловіків, яка має стати до зброї
46K
Ми відчуваємо, що в нас хочуть вкрасти Різдво
16K
ЦАХАЛ знайшов у підземних тунелях ХАМАСу вбитих заручників
14K
Іран образився на Москву й викликав на килим російського посла
13K
Подоляк розповів про диво, яке сталося з Україною

Новини

За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло у 20 населених пунктів прифронтових регіонів
Сьогодні, 10:06
Окупанти посилили атаки на Куп’янському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Дощі та мокрий сніг: яка погода буде на Різдво
Сьогодні, 06:30
Хмарно, місцями сніг: прогноз погоди на 24 грудня
Вчора, 06:10
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності
23 грудня, 19:14

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua