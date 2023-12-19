Головна Світ Політика
search button user button menu button

До кінця року США нададуть ще один пакет допомоги Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
До кінця року США нададуть ще один пакет допомоги Україні
Кірбі не вказав, яке саме обладнання буде в пакеті допомоги
фото з відкритих джерел

Сума запланованого наступного пакету допомоги Україні не розголошується

До кінця року Білий дім планує оголосити останній пакет допомоги Україні, на який залишились гроші і який не потребує схвалення додаткового фінансування з боку Конгресу США. Про це, як передає «Голос Америки», заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

«Цього місяця ми плануємо ще один пакет допомоги Україні… Після цього у нас більше не буде повноважень щодо поповнення, нам потрібно буде, щоб Конгрес діяв без зволікань», – сказав Кірбі.

Він не вказав, яке саме обладнання буде в пакеті допомоги.

«У нас вистачає на один хороший пакет (допомоги – ред.), що саме в ньому буде і яка загальна сума, я не можу вам зараз сказати», – зауважив він.

Сума запланованого наступного пакету допомоги Україні не розголошується.

Як повідомлялося, уже до 30 грудня у міністерства оборони США закінчаться кошти на заміну зброї, відправленої в Україну. 

У Верхній палаті Сенату США вважають, що переговори щодо фінансування, яке передбачає кошти для України, мають прогрес, однак голосування за законопроєкт, ймовірно, відбудеться вже наступного року.

Як повідомлялося, Сенат США відклав святкові канікули через переговори щодо допомоги Україні.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботи обидвох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.

Агенція Bloomberg повідомила, що днями Пентагон надіслав листа Конгресу, де вказує, що до 30 грудня у відомства вичерпаються кошти на військову допомогу Україні, якщо не буде затверджене нове фінансування. Повідомляється, що Міністерство оборони США зараз витрачає свої останні $1,07 млрд на купівлю нової зброї та обладнання, які замінять ті, що були вилучені зі запасів і відправлені в Україну.

Президент США Джо Байден намагається переконати законодавців – переважно республіканців –дозволити подальшу допомогу, зокрема Україні, на понад $60 млрд

Теги: фінансування США війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Україну почнуть садити за стіл переговорів із Росією»
Якщо завтра Трамп. Яке майбутнє чекає на Україну
7 грудня, 07:32
Танкер Avenca належить компанії Chemikalien Seetransport GmbH
Американська військова база Норфолк прийняла танкер з російською нафтою
7 грудня, 19:54
Візит Зеленського до США: названо час зустрічі з Байденом
Візит Зеленського до США: названо час зустрічі з Байденом
12 грудня, 08:20
США направило 30 компаніям, які контролюють близько 100 танкерів, листи з вимогою надати розлогу інформацію про перевезення
США пригрозили в'язницею за порушення стелі цін на нафту РФ – Bloomberg
28 листопада, 18:24
Дерек Шовін
У США тяжко поранено поліцейського, винного у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда
26 листопада, 14:59
Авіаносець USS Dwight D. Eisenhower
Літак США перехопив іранський дрон над своїм авіаносцем
3 грудня, 04:57
Президент США Джо Байден
Палата представників США може проголосувати за початок процедури імпічменту Байдена
12 грудня, 02:44
Координатор Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі
«Не після різдвяного лікеру». Кірбі нагадав Конгресу, що допомога Україні потрібна зараз
15 грудня, 04:58
Атака Північної Кореї проти США призведе до кінця режиму Кім Чен Ина
США повідомили, що станеться, якщо КНДР застосує ядерну зброю
16 грудня, 23:19

Політика

Після виборів Сербію сколихнули масштабні протести (фото, відео)
Після виборів Сербію сколихнули масштабні протести (фото, відео)
У разі перемоги на виборах Трамп діятиме щодо України радикально – Reuters
У разі перемоги на виборах Трамп діятиме щодо України радикально – Reuters
Запуск ракети. Кім Чен Ин пояснив, який сигнал послав Байдену
Запуск ракети. Кім Чен Ин пояснив, який сигнал послав Байдену
До кінця року США нададуть ще один пакет допомоги Україні
До кінця року США нададуть ще один пакет допомоги Україні
Президент Чехії спрогнозував «значні зрушення» у війні РФ проти України в 2024 році
Президент Чехії спрогнозував «значні зрушення» у війні РФ проти України в 2024 році
Україна відреагувала на ракетні випробування КНДР
Україна відреагувала на ракетні випробування КНДР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
158K
Учасник бойових дій став ухилянтом. Суд відправив військовозобов'язаного в тюрму
58K
19-річний українець побив рекорд Шварценеггера, який той утримував 57 років
21K
Порошенко розказав про чотири речі, які треба терміново зробити на фронті
13K
Вибух у сільраді на Закарпатті: з'явилося відео передісторії конфлікту
12K
Хто платить мільйонні застави за суддів, які потрапили до СІЗО? Відповідь НАБУ
12K
Ярош назвав головне завдання України у війні на 2024 рік

Новини

Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:16
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Порошенко розказав про чотири речі, які треба терміново зробити на фронті
Вчора, 13:44
ЗСУ стримують ворога на шістьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:12
Авто в'їхало в кортеж Байдена, стали відомі деталі нової блокади кордону: головне за ніч
Вчора, 06:55
Невеликі дощі та ожеледиця: прогноз погоди на 18 грудня
Вчора, 03:58

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua