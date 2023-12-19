До кінця року США нададуть ще один пакет допомоги Україні

Кірбі не вказав, яке саме обладнання буде в пакеті допомоги

Сума запланованого наступного пакету допомоги Україні не розголошується

До кінця року Білий дім планує оголосити останній пакет допомоги Україні, на який залишились гроші і який не потребує схвалення додаткового фінансування з боку Конгресу США. Про це, як передає «Голос Америки», заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Цього місяця ми плануємо ще один пакет допомоги Україні… Після цього у нас більше не буде повноважень щодо поповнення, нам потрібно буде, щоб Конгрес діяв без зволікань», – сказав Кірбі.

Він не вказав, яке саме обладнання буде в пакеті допомоги.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У нас вистачає на один хороший пакет (допомоги – ред.), що саме в ньому буде і яка загальна сума, я не можу вам зараз сказати», – зауважив він.

Сума запланованого наступного пакету допомоги Україні не розголошується.

Як повідомлялося, уже до 30 грудня у міністерства оборони США закінчаться кошти на заміну зброї, відправленої в Україну.

У Верхній палаті Сенату США вважають, що переговори щодо фінансування, яке передбачає кошти для України, мають прогрес, однак голосування за законопроєкт, ймовірно, відбудеться вже наступного року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, Сенат США відклав святкові канікули через переговори щодо допомоги Україні.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботи обидвох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.

Агенція Bloomberg повідомила, що днями Пентагон надіслав листа Конгресу, де вказує, що до 30 грудня у відомства вичерпаються кошти на військову допомогу Україні, якщо не буде затверджене нове фінансування. Повідомляється, що Міністерство оборони США зараз витрачає свої останні $1,07 млрд на купівлю нової зброї та обладнання, які замінять ті, що були вилучені зі запасів і відправлені в Україну.

Президент США Джо Байден намагається переконати законодавців – переважно республіканців –дозволити подальшу допомогу, зокрема Україні, на понад $60 млрд