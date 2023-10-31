На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи
На території Полтавщини триває повітряна тривога
У Полтавській області було чутно звуки вибухів. Про це повідомляє «Суспільне».
Вибухи пролунали в Лубенській громаді та в Кременчуці.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про «шахеди» на кордоні Черкаської та Вінницької областей, на Харківщині та Полтавщині. Також повідомлялося про ударний дрон біля Кременчука.
Загроза ударних БпЛА типу «Shahed» зберігається у всіх областях, де оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, ввечері 31 жовтня в Україні було оголошено повітряну тривогу. У центральних та південних областях було повідомлено про загрозу балістики та атаку дронів.
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