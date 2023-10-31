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На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи
фото ілюстративне

На території Полтавщини триває повітряна тривога

У Полтавській області було чутно звуки вибухів. Про це повідомляє «Суспільне».

Вибухи пролунали в Лубенській громаді та в Кременчуці. 

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про «шахеди» на кордоні Черкаської та Вінницької областей, на Харківщині та Полтавщині. Також повідомлялося про ударний дрон біля Кременчука.

Загроза ударних БпЛА  типу «Shahed» зберігається у всіх областях, де оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, ввечері 31 жовтня в Україні було оголошено повітряну тривогу. У центральних та південних областях було повідомлено про загрозу балістики та атаку дронів.

Теги: тривога вибух Полтавщина

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