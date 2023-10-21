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«Бавовна» під Бердянськом: місцеві кажуть про влучання в район аеропорту (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Бавовна» під Бердянськом: місцеві кажуть про влучання в район аеропорту (фото)
Задимлення після вибуху під Бердянськом
фото з соцмереж

Мережею ширяться різні версії щодо результату вибуху під Бердянськом

Під тимчасово окупованим Бердянськом Запорізької області у суботу прогримів вибух. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

За даними місцевих мешканців, «бавовна» сталася в селі Новопетрівці. Також мережею шириться й інша версія, за якою сталося влучання в район аеропорту.

«Бавовна» під Бердянськом
«Бавовна» під Бердянськом
фото з соцмереж

Офіційної інформації від української влади наразі не було.

Нагадаємо, що перед цим у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. У мережі пишуть про влучання в районі «Мотеля», де розташувалася військова частина окупантів.

Крім того, сьогодні над російським містом Ростов прогримів вибух. Місцеві ЗМІ повідомили, що гуркіт люди чули близько другої години дня.

Теги: Бердянськ аеропорт вибух

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