На російському заводі «Урал» стався потужний вибух (відео)

Завод спеціалізується на виробництві пороху та вибухових речовин

На заводі «Урал» у російському місті Солікамськ стався вибух. Про це передають росЗМІ.

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Це одне з найбільших військово-промислових підприємств РФ, спеціалізується на виробництві пороху та вибухових речовин.

У РФ заявили, що ніхто не постраждав, а підприємство працює штатно.

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При цьому над заводом здіймається високий стовп диму.

Нагадаємо, 29 жовтня Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії атакували два безпілотники Служби безпеки України. Він забезпечував паливом російські війська.