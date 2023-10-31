На російському заводі «Урал» стався потужний вибух (відео)
Завод спеціалізується на виробництві пороху та вибухових речовин
На заводі «Урал» у російському місті Солікамськ стався вибух. Про це передають росЗМІ.
Це одне з найбільших військово-промислових підприємств РФ, спеціалізується на виробництві пороху та вибухових речовин.
У РФ заявили, що ніхто не постраждав, а підприємство працює штатно.
При цьому над заводом здіймається високий стовп диму.
Нагадаємо, 29 жовтня Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії атакували два безпілотники Служби безпеки України. Він забезпечував паливом російські війська.
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