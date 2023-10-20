Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У церкві в Секторі Гази пролунав вибух, коли там були люди

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У церкві в Секторі Гази пролунав вибух, коли там були люди
Було обстріляно територію православної грецької церкви у Секторі Гази
фото: Getty Images

Під час вибухи в церкві ховалися люди

19 жовтня ввечері в будівлі грецької православної церкви святого Порфирія в місті Газа пролунав вибух, коли там перебували десятки палестинських сімей. Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що зведена у 12-му столітті церква святого Порфірія зазнала удару, що спричинив значні руйнування.

Близько 500 людей сховалися в церковному кампусі, зокрема близько 80 в будівлі церковної ради, де стався вибух. Окрім цього, десятки перебували в актовій залі церкви, яка також була пошкоджена. 

Наразі відомо про двох загиблих жінок та багатьох поранених. Десятки людей перебували під завалами.

У церкві в Секторі Гази пролунав вибух, коли там були люди фото 1

ХАМАС поклало відповідальність за удар по церкві на Ізраїль, однак перевірити цю інформацію поки не вдалося.

Нагадаємо, палестинська сторона звинуватила Ізраїль в ударі по лікарні Аль-Ахлі у секторі Гази, внаслідок якого, за даними ХАМАС, загинули сотні людей. Водночас ізраїльські військові відкинули відповідальність за цю атаку.

Розвідка Сполучених Штатів свідчить про те, що Ізраїль не несе відповідальності за напад на лікарню в Секторі Гази. Докази, зібрані американськими розвідувальними службами, вказують на те, що удар по лікарні було завдано з ракети, запущеної групою Палестинського «Ісламського джихаду».

Теги: вибух церква Ізраїль військові напад Сектор Гази ХАМАС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовослужбовці, які знущалися з чоловіка, перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом тривалістю два місяці
Катування чоловіка у Самборі: суд обрав запобіжний захід військовослужбовцям
21 вересня, 20:26
Щоб приєднатися до програми США, Ізраїль відповідав двом із трьох найважливіших критеріїв за останні два роки
США планують ввести безвізовий режим з Ізраїлем – ЗМІ
25 вересня, 06:49
Таліби попросили прохід до Ізраїлю для завоювання Єрусалиму
«Талібан» попросив дозволу приєднатися до терористичної кампанії в Ізраїлі
7 жовтня, 23:55
У Севастополі пролунав потужний вибух: спалахнула пожежа
У Севастополі пролунав потужний вибух: спалахнула пожежа
9 жовтня, 23:49
РФ передала терористам ХАМАС західне стрілецьке озброєння, яке захопила на полі бою, з метою проведення ІПСО проти України
Росія мала інформацію про напад ХАМАС на Ізраїль – розвідка
10 жовтня, 12:17
Окупанти обстріляли Донеччину: є жертва
Окупанти обстріляли Донеччину: є жертва
14 жовтня, 22:51
Наслідки ударів Ізраїлю по Сектору Гази
ООН звинуватила Ізраїль у порушенні міжнародного права
11 жовтня, 08:38
Влада попереджає про можливі гучні вибухи на Київщині
Влада попереджає про можливі гучні вибухи на Київщині
13 жовтня, 08:56
Хто зі «слуг» не голосував за заборону Московської церкви (повний список)
Хто зі «слуг» не голосував за заборону Московської церкви (повний список)
Вчора, 14:31

Соціум

Немовля залишилося без матері: що відомо про одну із загиблих українок в Газі
Немовля залишилося без матері: що відомо про одну із загиблих українок в Газі
Португалія має гарну звістку для біженців з України
Португалія має гарну звістку для біженців з України
У церкві в Секторі Гази пролунав вибух, коли там були люди
У церкві в Секторі Гази пролунав вибух, коли там були люди
Зросла кількість загиблих у секторі Гази
Зросла кількість загиблих у секторі Гази
Заборона УПЦ МП: патріарх Кирило поскаржився на скасування російської культури
Заборона УПЦ МП: патріарх Кирило поскаржився на скасування російської культури
У світі стало більше центимільйонерів: хто вони, і де живуть
У світі стало більше центимільйонерів: хто вони, і де живуть

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Хто зі «слуг» не голосував за заборону Московської церкви (повний список)
31K
Заборона Московської церкви: частина нардепів загадково зникла, нардепка подає лист у СБУ
15K
Природне диво: екологи показали, що зараз відбувається на дні Каховського водосховища
14K
Президент Єгипту запропонував поселити палестинських біженців у пустелі
8738
Мати бачила самогубство дітей у прямому етері: нові подробиці загибелі брата та сестри у Києві
8281
Хто з нардепів відмовився підтримати заборону Московської церкви (повний список)

Новини

За добу ЗСУ знищили під Авдіївкою майже 900 окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:15
Звернення Джо Байдена та обстріл військових баз США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 20 жовтня
Сьогодні, 04:48
В Україні здійснено перевірку 100% ВЛК: які проблеми виявлено
Сьогодні, 02:25
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Окупанти намагаються за підтримки авіації оточити Авдіївку: дані Генштабу
Вчора, 07:31

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту