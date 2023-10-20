У церкві в Секторі Гази пролунав вибух, коли там були люди

Під час вибухи в церкві ховалися люди

19 жовтня ввечері в будівлі грецької православної церкви святого Порфирія в місті Газа пролунав вибух, коли там перебували десятки палестинських сімей. Про це повідомляє Daily Mail.

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Зазначається, що зведена у 12-му столітті церква святого Порфірія зазнала удару, що спричинив значні руйнування.

Близько 500 людей сховалися в церковному кампусі, зокрема близько 80 в будівлі церковної ради, де стався вибух. Окрім цього, десятки перебували в актовій залі церкви, яка також була пошкоджена.

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Наразі відомо про двох загиблих жінок та багатьох поранених. Десятки людей перебували під завалами.

ХАМАС поклало відповідальність за удар по церкві на Ізраїль, однак перевірити цю інформацію поки не вдалося.

Нагадаємо, палестинська сторона звинуватила Ізраїль в ударі по лікарні Аль-Ахлі у секторі Гази, внаслідок якого, за даними ХАМАС, загинули сотні людей. Водночас ізраїльські військові відкинули відповідальність за цю атаку.

Розвідка Сполучених Штатів свідчить про те, що Ізраїль не несе відповідальності за напад на лікарню в Секторі Гази. Докази, зібрані американськими розвідувальними службами, вказують на те, що удар по лікарні було завдано з ракети, запущеної групою Палестинського «Ісламського джихаду».