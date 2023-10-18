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Хто вдарив по лікарні в Секторі Гази? Байден зробив заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Хто вдарив по лікарні в Секторі Гази? Байден зробив заяву
Байден провів зустріч із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаніягу
фото скріншот відео

Джо Байден «Я був глибоко засмучений і обурений вчорашнім вибухом у лікарні у Газі»  

Президент США Джо Байден на зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаніягу заявив, що за вибух у лікарні Гази відповідальна інша команда, а не ЦАХАЛ. Про це пише The times of Israel.

Зокрема під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Байден висловився про удар по лікарні Аль-Ахлі в секторі Газа. Органи влади сектору Газа, підконтрольні руху ХАМАС, заявили про 500 загиблих і поклали відповідальність за те, що сталося на Армію оборони Ізраїлю.

«Я був глибоко засмучений і обурений вчорашнім вибухом у лікарні у Газі. Грунтуючись на тому, що я бачив, схоже, що це було зроблено іншою командою, а не вами», – сказав президент США, додавши, що є багато людей, які не впевнені в цьому.

Байден також порівняв угруповання ХАМАС із ІДІЛ. «ХАМАС не представляє весь палестинський народ і приніс йому лише страждання», – передає слова президента США видання. 

Нагадаємо, сьогодні, 18 жовтня президент США Джо Байден прибув в Ізраїль.  Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та президент Ісаак Герцог прибули в аеропорт Бен-Гуріон, щоб привітати Байдена перед зустріччю у Тель-Авіві. Як зазначають журналісти, дороги навколо аеропорту Бен-Гуріон напередодні візиту президента США Джо Байдена перекрили. У Тель-Авіві багато доріг у південній частині міста також будуть перекриті поліцією під час візиту.

Теги: вибух Ізраїль Беньямін Нетаньягу ХАМАС Джозеф Байден Сектор Гази

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