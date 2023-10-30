У Чернівцях у будинку вибухнув газ: є травмовані

Рятувальники евакуювали постраждалих та передали медикам

Сьогодні, у восьмиквартирному житловому будинку у Чернівцях стався вибух через витік газу на першому поверсі. Через це травмувалися дві людини. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Зазначається, що рятувальники евакуювали постраждалих та передали медикам.

Що робити у разі появи запаху газу вдома:

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негайно припиніть користування газовими приладами;

не розпалюйте вогню, не вмикайте і не вимикайте електроосвітлення;

перекрийте крани до/на газових приладах;

провітріть приміщення

викличте аварійну службу за номерами 104, покинувши приміщення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу. На місці вибуху газу в багатоповерхівці знайдено тіла двох загиблих, також двоє людей отримали поранення. Про