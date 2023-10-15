У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало область про ракетну небезпеку

У Запоріжжі під час повітряної тривоги 15 жовтня пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Напередодні командування Повітряних сил ЗСУ попереджало область про ракетну небезпеку.

Місцеві пабліки припускають, що по місту вдарили «Іскандерами». Однак офіційної інформації про атаку поки що немає.

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Нагадаємо, у ніч проти 15 жовтня в Запоріжжі пролунала серія вибухів.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники накопичують певну кількість ракет, тому не використовують їх зараз так інтенсивно.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що російська армія накопичує ракети для ударів проти критично важливої інфраструктури України з настанням холодів. Зазначається, що повітряна тривога в Києві не лунала понад 10 днів, востаннє це було 2 жовтня. Російська армія наразі не атакує столицю ані ракетами, ані безпілотниками, хоча до цього це робила регулярно. У ЗСУ пояснюють: це не тому, що у ворога закінчились ракети. Росія готує масовані атаки, зокрема й по нашій енергетиці. Ймовірно, окупанти очікують значного похолодання у столиці та інших містах, аби завдавати ударів, як це було торік.

До слова, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, схоже, що Росія почала «оновлений наступ» проти українських військ в східній частині країни.