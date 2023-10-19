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Росія визнала пошкодження складів озброєння Чорноморського флоту у Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія визнала пошкодження складів озброєння Чорноморського флоту у Криму
Увечері 18 жовтня одна з ракет влучила на територію військової частини
фото з відкритих джерел

Одного військовослужбовця поранено

18 жовтня у тимчасово окупованому Криму були атаковані російські склади з озброєнням. Ймовірно, ракета влучила по території складів Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляє Телеграм-канал Astra.

Російське видання з посиланням на джерела пише, що ввечері 18 жовтня одна з ракет влучила на територію військової частини 63876 у районі селища Сахарна Головка під Севастополем. Там розташовані склади озброєння Чорноморського флоту Росії.

«Територію військової частини пошкоджено, одного військовослужбовця поранено», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під час ракетної атаки з будівель МВС Севастополя евакуювали понад 350 поліцейських.

Як повідомлялося, 18 жовтня, вранці у кількох районах тимчасово окупованого Криму було чути вибухи. Повідомляється про гучний вибух, який розбудив мешканців, в Євпаторії. Звуки вибуху було чути о 5:20 ранку.

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня в Криму пролунали потужні вибухи. Вибухи прогриміли поблизу Красноперекопська та Новофедорівки.

Теги: вибух ракета озброєння Крим флот

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