Росія визнала пошкодження складів озброєння Чорноморського флоту у Криму
Одного військовослужбовця поранено
18 жовтня у тимчасово окупованому Криму були атаковані російські склади з озброєнням. Ймовірно, ракета влучила по території складів Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляє Телеграм-канал Astra.
Російське видання з посиланням на джерела пише, що ввечері 18 жовтня одна з ракет влучила на територію військової частини 63876 у районі селища Сахарна Головка під Севастополем. Там розташовані склади озброєння Чорноморського флоту Росії.
«Територію військової частини пошкоджено, одного військовослужбовця поранено», – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що під час ракетної атаки з будівель МВС Севастополя евакуювали понад 350 поліцейських.
Як повідомлялося, 18 жовтня, вранці у кількох районах тимчасово окупованого Криму було чути вибухи. Повідомляється про гучний вибух, який розбудив мешканців, в Євпаторії. Звуки вибуху було чути о 5:20 ранку.
Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня в Криму пролунали потужні вибухи. Вибухи прогриміли поблизу Красноперекопська та Новофедорівки.
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