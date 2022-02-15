На Полтавщині посеред траси вибухнув бензовоз (фото)

У результаті автотрощі загинув водій

Поблизу села Бродщина Полтавського району Полтавської області у понеділок, 14 лютого, посеред дороги вибухнув бензовоз. На місці події загинув водій вантажівки. Про це повідомили в Нацполіції Полтавської області.

Інцидент стався о 20:00. На місце події прибули правоохоронці, медики та рятувальники. Водій бензовоза загинув. Його особу вже встановили, це житель Київської області, 1975 року народження.

Рятувальники ліквідували пожежу. У поліції відкрили провадження щодо порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою Кримінального кодексу України.

Обставини та причини трагедії з'ясовуються.

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