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    Події в Україні

    На Полтавщині посеред траси вибухнув бензовоз (фото)

    Поліція встановлює причини інциденту - На Полтавщині посеред траси вибухнув бензовоз (фото)
    Поліція встановлює причини інциденту
    фото: Нацполіція

    У результаті автотрощі загинув водій

    Поблизу села Бродщина Полтавського району Полтавської області у понеділок, 14 лютого, посеред дороги вибухнув бензовоз. На місці події загинув водій вантажівки. Про це повідомили в Нацполіції Полтавської області.

    Інцидент стався о 20:00. На місце події прибули правоохоронці, медики та рятувальники. Водій бензовоза загинув. Його особу вже встановили, це житель Київської області, 1975 року народження.

    Рятувальники ліквідували пожежу. У поліції відкрили провадження щодо порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою Кримінального кодексу України.

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    Обставини та причини трагедії з'ясовуються.

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    Теги: дороги вантажівки водій рятувальники Полтавщина
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    На Полтавщині посеред траси вибухнув бензовоз (фото)