У Києві п'яний таксист врізався у маршрутку (фото, відео)

Водій протаранив маршрутку з якої виходили пасажири

У понеділок, 14 лютого на проспекті Перемоги неподалік від станції метро «Святошин» сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій протаранив маршрутку з якої виходили пасажири. Про це повідомляє Telegram-канал «Типовий Київ».

«Схоже, що водій таксі з самого ранку прийняв трохи «пивка для ривка» і не впорався з керуванням», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що водій служби таксі, знаходячись в нетверезому стані протаранив маршрутку. При цьому зіткнення сталося в момент, коли з жовтого автобуса виходили люди.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працюють співробітники правоохоронних органів. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Але незабаром прилад Драгер показав, що в крові таксиста 2,76 проміле алкоголю, такі показники свідчать про те, що чоловік був неабияк напідпитку.

Судячи з опублікованих фото, в салоні таксі були знайдені пляшки з-під пива. Також на відео ми бачимо, що авто врізалося в маршрутку №188, яка курсує від вулиці Симиренка до станції метро «Нивки».

Нагадаємо, у Києві таксист Bolt побив пасажира за прохання увімкнути радіо.

Також, у Києві поліцейські затримали таксиста, який підсипав наркотики у напій пасажирці, а потім пограбував її.