У Вінниці п’яний водій в’їхав у багатоквартирний будинок (фото)

Водій відмовився пройти перевірку на вміст алкоголю

12 лютого у Вінниці на вулиці Олега Антонова сталася автопригода. 68-річний водій автомобіля Hyundai заїхав на подвір’я та в’їхав у стіну багатоквартирного будинку.

Як повідомляє пресслужба патрульної поліції Вінниччини, водій автомобіля Hyundai мав ознаки сп’яніння, проте від освідування він відмовився.

Автомобіль забрали на арештмайданчик.

Патрульні склали на порушника адмінматеріали за статтею 124 (вчинення ДТП) та статтею 130 КУпАП (керування автомобілем у стані сп'яніння).

Раніше повідомлялося, що п’яний водій «швидкої» влаштував ДТП на Закарпатті.

До слова, у Дніпрі поліція затримала водія, який в стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП із чотирма автівками.

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