На Полтавщині прогриміли вибухи

Офіційної інформації поки немає

У п’ятьох областях оголошена повітряна тривога

Жителі Кременчука на Полтавщині почули гучні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Станом на зараз у Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Чернігівській та Луганській областях оголошена повітряна тривога.

Офіційної інформації поки немає.

Нагадаємо, сьогодні ворожа армія випустила по Україні щонайменше 83 ракети.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Розвідка розкрила деталі, як готувався масований обстріл України.

Нагадаємо, сьогоднішній вечір буде одним із найскладніших для української енергетики. Влада звернулась до українців з проханням.