На Полтавщині в аквапарку загинула дитина

Трагедія на Полтавщині: 6-річний хлопчик загинув в аквапарку

Поліція Полтави встановлює обставини нещасного випадку, що стався 12 липня близько 18:00 на території аквапарку в Супрунівці, де загинув 6-річний хлопчик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Полтавщини.

До відділу №2 Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що дитина впала у басейн.

Слідчо-оперативна група поліції попередньо встановила, що 6-річний хлопчик випадково впав у басейн. Його дістали з води непритомним. Медики провели реанімаційні заходи, але, на жаль, врятувати дитину не вдалося.

Наразі слідчі вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Причини та всі обставини трагедії з'ясовує слідство.

Нагадаємо, кількість поранених внаслідок атаки на Полтаву зросла до 64. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

«За уточненими даними, внаслідок обстрілу Полтави ворожими БпЛА загинули двоє людей, ще 64 – отримали травми різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.